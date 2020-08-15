NBA'de sezon bitti, gözler play-off'ta
NBA’de dün gece dört maç oynandı. Philadelphia 76ers, Houston Rockets’ı 134-96 mağlup etti.
NBA dün gece oynanan dört maçla normal sezon sona erdi. Sezonun son maçında Philadelphia 76ers, Houston Rockets'ı rahat geçti.
Sekiz oyuncunun çift haneli skor ürettiği Sixers’ta Tobias Harris 18 sayı ve 7 ribaundla oynayarak takımının en skoreri oldu. Milli oyuncumuz Furkan Korkmaz 12 sayıyla galibiyete katkıda bulunurken Rockets’ta James Harden 27 sayı ve 10 asist üreterek maçın en skorer ismi oldu.
Gecenin bir diğer maçında LA Clippers, Oklahoma City Thunder’ı uzatma sonucunda 107-103’lük skorla geçti. Thunder’da Hamidou Diallo 27 sayı ve 11 ribaundluk performansıyla maçın en skoreri oldu. Clippers’ta ise Terance Mann’in 25 sayı, 14 ribaund ve 9 asistle triple-double’ı kaçırsa da galibiyette önemli rol oynadı.
Gecenin toplu sonuçları şöyle:
Toronto Raptors 117-109 Denver Nuggets
Indiana Pacers 109-92 Miami Heat
LA Clippers 107-103 Oklahoma City Thunder (uzatmalarda)
Houston Rockets 96-134 Philadelphia 76ers
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