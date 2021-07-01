NBA'de Suns tarih yazdı

Batı Konferansı’nda şampiyonluğa ulaşan Phoenix Suns, 1993’ten sonra ilk kez NBA finallerine yükseldi.

cumhuriyet.com.tr
01 Temmuz 2021 Perşembe, 10:43
NBA'de Suns tarih yazdı
Abone Ol google-news

NBA Batı Konferansı finalleri 6. karşılaşmasında Phoenix Suns ile Los Angeles Clippers, Staples Center’da karşı karşıya geldi.

Phoenix, Clippers’ı 130-103’lük skorla mağlup etti ve seride durumunu 4-2 yaptı. Batı Konferansı’nda şampiyonluğa ulaşan Phoenix Suns, 1993’ten sonra ilk kez NBA finallerine yükseldi.

Phoenix Suns’ta Chris Paul 41 sayı, 8 asist ve 4 ribaund ile oynayarak takımını sırtlarken, Devin Booker 22 sayı, 7 ribaund ve Deandre Ayton 16 sayı, 17 ribaund ile oynayarak katkıda bulundu. Los Angeles Clippers’ta ise Marcus Morris’in 26, Paul George’un da 21 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler