NBA'de Suns tarih yazdı

Phoenix Suns’ta Chris Paul 41 sayı, 8 asist ve 4 ribaund ile oynayarak takımını sırtlarken, Devin Booker 22 sayı, 7 ribaund ve Deandre Ayton 16 sayı, 17 ribaund ile oynayarak katkıda bulundu. Los Angeles Clippers’ta ise Marcus Morris’in 26, Paul George’un da 21 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.