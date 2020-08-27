NBA'de tarihe geçecek boykot! Sahaya çıkmadılar
Amerika'da yaşanan siyah bireylere karşı ırkçı polis şiddeti sebebiyle Milwaukee Bucks'ın başlattığı boykot kararıyla, bu gece NBA'de oynanacak tüm playoff maçları ertelendi.
ABD'nin Wisconsin eyaletinin Kenosha kentinde Jacob Blake, polisin açtığı ateş sonucu felç kalırken, bu olay ABD genelinin ardından NBA'de de büyük yankı buldu.
NBA Play-Off'unda bugün oynanacak Milwaukee Bucks - Orlando Magic maçında basketbolcular, kendi aralarında konuşarak boykot kararı aldı. İki takım basketbolcularının maça çıkmaması dünya genelinde büyük yankı uyandırırken, bunun üzerine Houston Rockets - Oklahoma City Thunder maçı öncesinde de basketbolcular, boykot kararı uygulayacaklarını açıkladılar.
Los Angeles Lakers'ın yıldızı LeBron James, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Değişim istiyoruz, bıktık" ifadelerini kullanırken, oyuncunun bu tepkisi büyük destek aldı.
Bu kararların ardından NBA yönetiminin nasıl bir karar uygulayacağı bilinmezliğini koruyor.
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