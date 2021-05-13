NBA’de üçlük rekoru bu sezon da kırıldı

13 Mayıs 2021 Perşembe, 20:19

ESPN’de yer alan haberde NBA’de normal sezonda maç başına atılan isabetli üç sayı rekorunun arka arkaya dokuzuncu sezonda da kırıldığı belirtildi. Pazar günü sona erecek normal sezonun son dört gününde herhangi bir üçlük isabeti olmasa bile lig tarihinin en yüksek sayısına ulaşıldığı kaydedildi. Takımların maç başına ortalama 34.6 üç sayı denemesi yaptığı belirtildi.

REKORU WASHINGTON KIRDI

NBA’de dün oynanan Atlanta Hawks – Washington Wizards maçında Davis Bertans’ın son periyodun bitimine 10 dakika 4 saniye kala attığı üç sayının bu sezonki 26 bin 375’inci üç sayı isabeti olduğu kaydedildi. Takımların bu sezon maç başına ortalama 12.7 üç sayı isabeti bulduğu ifade edilirken geçtiğimiz sezonki ortalamanın 12.2 olduğu belirtildi.

TAKIM REKORU UTAH’DA

Batı Konferansı’nda lider olan Utah Jazz, maç başına en çok üç sayı isabeti bulan takım konumunda yer alıyor. 2018-19 sezonunda Houston Rockets maç başına 16.2 isabet bularak rekoru kırmıştı. Bu sezon 16.8 ortalamaya sahip Utah’ın sezon sonunda rekoru kırması bekleniyor.