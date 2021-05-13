NBA, sosyal adalet için çalışan ve ırkçılığa karşı mücadele eden sporcuya ödül verecek
Amerikan Basketbol Ligi (NBA), sosyal adalet ve ırkçılığa karşı yapılan çalışmaları en iyi temsil eden oyuncuya ödül verileceğini açıkladı.
NBA’in resmi sitesi üzerinden yapılan açıklamada, bu sezon itibariyle sporculara Kareem Abdul Jabbar Sosyal Adalet Ödülü'nün verileceği belirtildi. NBA tarihinin en skorer ismi olan efsane basketbolcu adına verilecek ödülün sosyal adalet ve ırkçılığa karşı yapılan çalışmaları en iyi şekilde temsil eden oyuncuya verileceği ifade edildi.
Bu seneki ödülün play-off’ta açıklanacağı belirtilirken ödülü kazanan oyuncunun seçeceği bir kuruluşa 100 bin dolar bağış yapılacağı kaydedildi. Ayrıca dört oyuncunun da ödül alacağı ve bu sporcular adına 25 bin dolar bağışlanacağı belirtildi.
TAKIMLAR LİSTEYİ BELİRLEYECEK
Ligdeki 30 takımın tamamının ödül için bir oyuncuyu aday göstereceği, lig yöneticileri, aktivistler ve eski NBA oyunculardan oluşan yedi kişilik bir kurul tarafından ödülü kazanan ismin belirleneceği ifade edildi.
74 yaşındaki Kareem Abdul Jabbar, The Undefeated’a ödüle ilişkin verdiği demeçte şunları söyledi, “NBA'in sosyal adalet bilincini teşvik etmeye çalıştığını görmek güzel ve ödüle benim adımı vermeyi uygun gördükleri için gurur duyuyorum. Bununla ilgili daha önce birçok şey yaptım ve işe yaradığını görmekten çok mutluyum.”
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