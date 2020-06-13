NBA'de yeiden başlangıç kavgası!

13 Haziran 2020 Cumartesi, 12:33

NBA takımlarından Brooklyn Nets’in süper yıldızı Kyrie Irving, ligin yeniden başlama kararının karşısında duruyor.

Shams Charania’nın haberine göre, 28 yaşındaki oyuncu bu konuda lobi faaliyetleri yürütüyor. Irving ırkçılığa karşı değişim arifesinde olan toplum söz konusuyken basketbol oynamayı anlamlı bulmadığı gelen bir başka haber.

Irving 80’den fazla oyuncuyla birlikte yaptığı online konuşmada, “Orlando’da başlayacak ligi desteklemiyorum. Sistemli ırkçılığın karşısındayım. Sosyal reform için sahip olduğum her şeyden feragat etmeye hazırım” diyerek bu konuda ciddiyetini ortaya koydu.

Bu konuşmada sporcular, korona salgını sebebiyle endişe sahibi olmalarına karşın en uzun süreyi sistematik ırkçılığa karşı nelerin yapılabileceğine ayırdı. Yine aynı konuşmada ismi açıklamayan bir oyuncunun, “NBA tekrar başladığı zaman, haberler tekrar eskiye dönüp kimin daha fazla sayı attığını yayınlamaya başlayacak. Bu süreçte sporcular olarak üstümüze düşeni yapmalı ve sürece etki edebilmeliyiz” dedi.

Bazı oyuncular ise bu sezon basketbol oynamamanın kendilerini uzun vadede ekonomik sorunlara sürükleyebileceğini düşünüyor. Bu sezon basketbol oynamamış bir oyuncunun bir sonraki sezon takımların radarının dışına çıkması sebebiyle tekrar aynı seviyelerde kontratlar bulmakta zorlanabileceği endişesi de mevcut.