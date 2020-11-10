NBA'de yeni sezon sıkıntısı

10 Kasım 2020 Salı, 17:26

NBA’de 2020/21 sezonunun 22 Aralık’ta başlayacağının açıklanmasının ardından Amerikalı spor bilimcileri oyuncuların yeni sezona hazırlanmak için gerekli süreye sahip olmadıklarını ve sezon içinde yaşanan sakatlık sayısının artacağını söyledi.



ESPN’de yer alan haberde, NBA finallerinden 71 gün sonra başlayacak yeni sezonda Orlando’daki Bubble’da olmayan takımların fiziksel durumlarının daha iyi olacağı, Bubble’da mücadele eden takımların diğer takımlara göre daha yorgun olacağı belirtildi. Yeni sezonun başlangıç günü ile hazırlık kampları arasında çok az bir süre olmasından dolayı takımların sezon içerisinde ciddi sorunlar yaşayabileceği kaydedildi. Kısa bir hazırlık sürecinden dolayı takımların yeterli kondisyona sahip olamayacakları ve oyuncuların kas gücünü kazanmakta geçtiğimiz yıllara göre daha fazla sorun yaşayacağına dikkat çekilirken dizin arka kısmında yer alan harmstring kas grubuna bağlı sakatlıkların artabileceği ifade edildi. Mart ayından bu yana maça çıkmayan Chicago, Atlanta, Golden State, New York, Minnesota, Charlotte, Cleveland ve Detroit’in kondisyon olarak daha iyi durumda olsa bile yeni sezonda form yakalamalarının zor olabileceği ve tekrar rekabetçi konuma ulaşmalarının zaman alacağı kaydedildi. Haberde, 71 günlük sezon öncesi kampının Amerikan spor tarihindeki en kısa hazırlık dönemi olduğu bilgisine yer verildi. NBA’deki yeni sezon planlamasında bir takımın yakın bölgelerde bulunan takımlarla arka arkaya oynayarak seyahat sürelerinin kısaltılmasının amaçlandığı belirtildi. İsmi açıklanmayan bir yetkilinin demecine yer verilirken şu ifadeler kullanıldı; ‘’ Sezon içerisindeki yapılacak seyahatlerden dolayı endişeliyim. Oyuncuların bir merkezde toplanarak izole bir ortamda kalmalarının faydasının geçtiğimiz sezon gördük. Ekonomik açıdan ligin ve takımların büyük bir zorluk yaşayacağının farkındayım ama oyuncu sağlığı konusunda endişeliyim. ‘’

Geçtiğimiz günlerde NBA yönetimi ve oyuncular birliği arasında yeni sezonun başlangıç tarihi için varılan anlaşmanın ardından Lebron James, sosyal medya aracılığıyla tepki göstermişti.