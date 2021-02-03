NBA’den zorunlu maske kararı

03 Şubat 2021 Çarşamba, 11:21

Lig yönetimi, oyunculara, antrenörlere ve takım personellerine cuma günü oynanacak maçlarla birlikte mümkün olan her koşulda maske takma zorunluluğu getirildiğini ve lig tarafından belirlenen maske türünün kullanılacağını açıkladı.

NBA yönetimi tarafından takımlara gönderilen bilgilendirme notunda, maske kurallarına ilişkin yeni eklemeler yapıldı. Geçtiğimiz ay oyuncuların kenara geldikleri durumlarda da maske takması gündeme gelmişti. Lig yönetimi takımlara gönderdiği yeni bilgilendirme notunda oyundan çıkan oyuncunun kısa bir süre için tek başına dinlenme bölgesine geçtiğinde maske takmasının zorunlu olmadığı ancak takım arkadaşlarının yanına geçtiği anda maske takmasının zorunlu olacağı ve lig tarafından belirlenen KN95, KF94 veya FFP2 maskelerden birisini takmasının zorunlu olacağı belirtildi. Kurallara uyulmaması halinde lig tarafından belirlenen yaptırımların uygulanacağı ifade edildi. ESPN’de yer alan haberde, maskelerin takımlar tarafından tedarik sürecinde olduğu için yeni kararın cuma günü uygulanmaya başlanacağı kaydedildi.





