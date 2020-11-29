NBA'ta antrenman takvimi belli oldu

29 Kasım 2020 Pazar, 09:40

22 Aralık’ta başlayacak 2020/21 NBA sezonu öncesinde hazırlık maçlarının 11-19 Aralık’ta oynanacağı açıklandı.

NBA Draft’ının yapılmasının ardından serbest oyuncularla sözleşme imzalama döneminin de sonuna gelinmesiyle birlikte yeni sezonun hazırlık maçlarının tarihleri belli oldu. ESPN’de yer alan haberde 11-19 Aralık tarihleri arasında toplamda 49 hazırlık maçı oynanacağı belirtildi. Haberde NBA’de yer alan 30 takımının biri iç saha biri de dış saha olmak üzere en az iki maç yapacağı, bu sayının bazı takımlarda üçe çıkabileceği bilgisine yer verilirken, herhangi bir takımın 4 maç yapmayacağı ifade edildi. Sezonun ilk hazırlık maçları, Orlando-Atlanta, New York-Detroit, Houston-Chicago, Sacramento-Portland ve Los Angeles Clippers-Los Angeles Lakers arasında oynanacak. 22 Aralık’ta başlayacak sezonun ilk yarısının takviminin önümüzdeki günlerde açıklanacağı ve takımlarda çıkabilecek vakalara göre takvimde değişiklik yapılacağı kaydedildi.

Golden State Warriors forması giydiği dönemde aşil tendonundan sakatlanan ve geçtiğimiz sezonu forma giymeden geçiren Kevin Durant, Brooklyn Nets formasıyla ilk kez 13 Aralık’taki Washington maçında sahada olacak.

Los Angeles Clippers’dan ayrılan ve Phildelphia Sixers’ın başına geçen Doc Rivers yeni takımının başında ilk maçına 15 Aralık’ta Boston Celtics karşısında çıkacak.

Amerika’daki koronavirüs önlemleri kapsamında sınırların kapalı olması sebebiyle sorun yaşayan Toronto Raptors, sezonun ilk hazırlık maçını Tampa, Florida’da oynayacak. NBA’deki tek Kanada takımı olan Raptors, yeni sezonda da tüm maçlarını Florida’da oynayacak.