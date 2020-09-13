Ne darbe ne de diktatörlük

13 Eylül 2020 Pazar, 05:00

12 Eylül askeri darbesi 40. yılında sendika ve sivil toplum kuruluşları tarafından gerçekleştirilen eylemlerle lanetlendi.

İstanbul’da siyasi parti, demokratik kurum ve kuruluşların 12 Eylül darbesinin yıldönümü nedeniyle Taksim Kazancı Yokuşu’nda yapmak istediği eylem pandemi gerekçe gösterilerek engellendi. 78’liler Girişimi Sözcüsü Celalettin Can, 20 yıldır yapılan eylemin ilk defa yasaklandığına dikkat çekti. Can, “Pandemi nedeniyle temel hak ve özgürlüklerimizin kullanılmasının koşulları da ortadan kalkıyor. Biz 20 yıldır açıklamalarımızı burada yaparız. Temel hak ve özgürlüklerin ortadan kaldırılması insanların, temel hak ve özgürlükleri olmadan, toplum önünde konuşmadan, yaşamaya alıştırılması gibi bir durum söz konusu. Polisten de öte genel siyasi iktidarın bir problemidir. Bunu kınıyoruz, protesto ediyoruz. Pandemi koşullarında da siyasi mücadelenin gelişebileceği, siyasi iktidarın da hazmetmesi gerektiğini burada duyuruyoruz” dedi. HDP Milletvekili Tulay Hatimoğulları ise “80 askeri cunta rejimiyle şu anki tek adam rejiminin, 40 sene sonra sahneye koyduğu oyun tıpa tıp aynıdır. Tek adam rejimidir, faşizmdir. 80 askeri cuntayı 40 sene sonra sivil darbeyle bir siyasi partinin, devletin bütün kurumlarını ele geçirmiş bir partinin operasyonu ile bugün zamana yayılmış bir sivil darbeyi hep birlikte yaşamaktayız” dedi.

‘BASKI DEVAM EDİYOR’

Ankara’da ise ABD Büyükelçiliği yakınında basın açıklaması yapan Devrimci 78’liler Federasyonu üyelerinin, üzerinde “40 yıldır 12 Eylül devam ediyor” yazısı bulunan siyah çelengi elçilik binasına bırakmak istedi ancak polis izin vermedi. Engellemeye karşı federasyon üyeleri, elçilik binasına yakın Çağdaş Sanatlar Merkezi önünde basın açıklaması yaptı. Devrimci 78’liler Federasyonu eski Başkanı Hüseyin Esentürk, “12 Eylül’ün 40. yılında her yıl yaptığımız gibi 12 Eylül günü ABD Büyükelçiliği’ne siyah çelenk bırakmak istedik. Ancak son iki yıldır valiliğin ve emniyet güçlerinin engellemeleriyle karşılaşıyoruz” dedi.

12 Eylül cuntasının yıldönümünde DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, beraberindeki yönetici ve üyeler Kadıköy’deki Beşiktaş İskelesi önünde basın açıklaması yaptı. 22 Temmuz 1980’de kurucu genel başkanları Kemal Türkler’in öldürüldüğünü, bir hafta sonra ise DİSK’in kapatılması için dava açıldığını söyleyen Çerkezoğlu, darbenin ardından DİSK ve bağlı sendikaların yöneticilerinin 102 güne kadar uzayan gözaltılarda ağır işkencelere maruz kaldıklarını ve tutuklandıklarını anlattı. DİSK’in 52 yöneticisi hakkında idam cezası istendiğini, toplam olarak ise 1477 kişinin yargılandığını belirten Çerkezoğlu, “Bugün de 12 Eylül’ün kurduğu sermaye yanlısı, emek karşıtı baskı rejimi en ağır biçimlerde devam ederken DİSK yoluna devam ediyor” diye konuştu. 12 Eylül darbesinin ürünü olan 1982 Anayasasının ve emek aleyhindeki yasaların çoğunun halen yürürlükte olduğuna dikkat çeken Çerkezoğlu, “Türkiye 40 yıldır 12 Eylül darbesi ile inşa edilen baskıcı siyasal ve iktisadi rejimin içinde yaşamaya devam ediyor” dedi.