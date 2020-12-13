Ne maske, ne mesafe... Salgını da 'idare' eden vekil!
TBMM İdare Amiri ve AKP Şanlıurfa Milletvekil Halil Özcan, memleketinde yaptığı bir ziyarette koronavirüs salgınına karşı neredeyse hiçbir tedbirin alınmadığı görüldü.
Her gün ortalama 30 bin kişinin koronavirüse yakalandığı Türkiye'de, Meclis'te de bugüne kadar neredeyse 5 vekilden birinin Covid-19 testi pozitif çıkarken AKP Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan'ın davranışı pes dedirtti.
Aynı zamanda TBMM İdare Amiri olan Halil Özcan'ın memleketi Şanlıurfa'da yaptığı bir ziyarette salgın kuralları yok sayıldı.
Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda, Özcan'ın küçük bir salonda kalabalık bir grupla birlikte yan yana oturduğu görüldü. Gruptakilerden kiminin maske dahi takmadığı görülen fotoğraflarda sosyal mesafe kuralının da unutulmuş olması büyük tepki çekti.
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