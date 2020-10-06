Necati Şaşmaz’ın 12 yıla kadar hapsi istendi
Eşi Nagehan Şaşmaz'ın ses kayıtlarını ve Whatsapp yazışmalarını illegal yollardan ele geçirip boşanma davasında delil olarak sunmakla suçlanan Necati Şaşmaz’ın 12 yıla kadar hapsi isteniyor.
Kurtlar Vadisi serisiyle ünlenen Necati Şaşmaz ile 2012’de evlendiği Nagehan Şaşmaz, geçen yıl karşılıklı boşanma davası açmıştı. Dava sürerken Necati Şaşmaz, eşine ait ses kayıtları ve Whatsapp yazışmaların yer aldığı bir CD’yi mahkemeye delil olarak sundu.
11 ayrı ses kaydı ve Whatsapp yazışmalarının ‘evlilik birliği içinde kendisine haber verilmeden kayıt altına alındığını’ belirten Nagehan Şaşmaz , avukatları aracılığıyla şikayetçi oldu.
“KENDİ BİLGİSAYARINA TAŞIDI”
Sözcü'den Hayati Arıgan'ın haberi şöyle: Şikayet dilekçesinde; Necati Şaşmaz’ın boşanma davasında eşinin aleyhine delil olarak kullandığı ses kayıtlarını cep telefonuna kaydettiği, Nagehan Şaşmaz’dan habersiz cep telefonunu alarak Whatsapp Web QR kodunu okutarak kendi bilgisayarından yazışmalarını takip ettiği iddia edildi. Boşanma davasına bakan Anadolu Adliyesi Aile Mahkemesi, delil olarak olarak kayıt ve yazışmalarla ilişkin bilirkişi raporu aldırdı. Ses kayıtlarının da dökümü istendi.
TARAFLAR UZLAŞAMAYINCA İDDİANAME DÜZENLENDİ
Nagehan Şaşmaz’ın şikayeti üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı. Necati Şaşmaz, verdiği ifadede kayıt ve yazışmaları eşinin bilgisi doğrultusunda aldığını söyledi. Savcılık suçların uzlaşma kapsamında olduğunu belirterek uzlaştırma müessesini devreye soktu ancak taraflar uzlaşmadı.
Savcılık, Necati Şaşmaz hakkında ‘özel hayatın gizliliğini ihlal etme’ ve ‘zincirleme şekilde haberleşmenin gizliliği ihlali’ suçlarından iddianame düzenledi. Hakkında 12 yıla kadar hapis cezası istenen Şaşmaz’ın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.
En Çok Okunan Haberler
- Yeşilçam oyuncusu Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
- İŞKUR'da AKP şartı!
- Ali Edizer görevden alındı
- Menemene büyük zam
- Muhalefete seslenen Ayhan Bilgen'den korku açıklaması
- Putin, Nikol Paşinyan'ın yüzüne telefon kapattı!
- Ziya Selçuk, yüz yüze eğitim için tarih verdi
- Erdoğan'dan yüz yüze eğitim açıklaması
- Böcek'in sağlık durumu hakkında yeni açıklama
- Medeni Kanun'la mücadele eden Edizer, Erdoğan'a sığındı
Video Haberler
- İşçi servisi devrildi: 14 yaralı
- Ekrem İmamoğlu'ndan çok sert sözler: Müsamere çocuğu...
- İnce'den döviz bürosu önünde dikkat çeken diyalog
- İmamoğlu, Osmanlı Hanedanı fertleriyle buluşturdu
- Nadir görülüyordu, sürü halinde görüntülediler
- Otobüste tükürüklü tokatlı maske kavgası kamerada
- Cihangir'de skandal partinin görüntüleri!
- İzlenme rekoru kıran top kurtarma operasyonu
- Raflar domino taşı gibi devrildi: 1ölü, 8 yaralı
- Azerbaycan kanalında sevinç gözyaşları
En Çok Okunan Haberler
- Yeşilçam oyuncusu Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
- İŞKUR'da AKP şartı!
- Ali Edizer görevden alındı
- Menemene büyük zam
- Muhalefete seslenen Ayhan Bilgen'den korku açıklaması
- Putin, Nikol Paşinyan'ın yüzüne telefon kapattı!
- Ziya Selçuk, yüz yüze eğitim için tarih verdi
- Erdoğan'dan yüz yüze eğitim açıklaması
- Böcek'in sağlık durumu hakkında yeni açıklama
- Medeni Kanun'la mücadele eden Edizer, Erdoğan'a sığındı