Necdet Pamir: Bir kuyu ile rezerv açıklanamaz

21 Ağustos 2020 Cuma, 06:00

İki tane kuyudan söz edildiğine işaret eden Pamir, bunlardan birisinin Kıyıköy açıklarındaki sığ sularda olduğunu söyledi. Diğerinin de Fatih sondaj gemisi tarafından açılan Tuna-1 kuyusu olduğunu belirten Pamir, “Tuna-1, Romanya münhasır ekonomik bölgesinin uzantısı konumunda. Onların daha önce yaptığı bir keşif vardır. Domino 1. Lisans sahasının adı da Neptün. 60 milyar metreküplük keşif ilan etmişlerdi. Onun uzantısı gibi. Münhasır bölgemizin içinde” dedi.

Değerlendirme yapmak için erken olduğuna işaret eden Pamir, “Buradan kalkıp da rezerv rakamı üfürmek, onu dolarla çarpmak bilimsel değil. Ne bunu küçümseyelim, ne de abartalım. Gaz bulgusu ekonomik değer taşır. Ancak bir kuyu delip de rezerv açıklamak doğru değil. Testleri yapılır. Kuyular açılır. Uzun süreli akışa bırakılır. Ondan sonra rezerve bakılır. Rezerv ilk günden öğrenilemez. Açıklanan tahminler spekülatif olur. Tek kuyuyla bu olmaz” diye konuştu.

İki gündür yapılan yorumlarla doların frenlendiğine, borsanın hareketlendiğine işaret eden Pamir, “Şu anda rezerv rakamı söyleniyorsa, dolarla çarpılıp paraya çevriliyorsa doğru değildir. Henüz çok erken. Belli ki bu yönde bir açıklama yapılacak. Böylece borsa yükselmiş oldu, doların patlamasının da önüne geçildi. Böyle bir amacı da içeriyor olabilir” değerlendirmesini yaptı.

800 MİLYAR METREKÜP

Öte yandan Reuters ajansına konuşan bir Türk yetkili, “Tuna-1 blokundaki tahmini rezerv miktarı 800 milyar metreküp. Bu, Türkiye’nin yaklaşık 20 yıllık doğalgaz ihtiyacını karşılıyor” ifadelerini kullandı. Ancak, üretime başlanmasının 7 ila 10 yıl alabileceği belirtilerek, yatırım maliyetlerinin 2 milyar ila 3 milyar dolar arasında olacağı bilgisi paylaşıldı.