16 Kasım 2020 Pazartesi, 01:52

“Demokrasi herkese gereklidir, buna inanan tüm bireylere iş düşüyor. Neden başaramıyoruz? Çünkü kuvvetler ayrılığı yaşama geçirilemiyor, yargı bağımsız değil! Bugün yaşadığımız sorunların temelinde, çağdaş demokrasinin olmazsa olmazı kuvvetler ayrılığının tam gerçekleştirilememesi vardır.”

Neden Başaramıyoruz - Demokratik Bir Türkiye isimli yeni incelemesinde böyle diyor Kaya Erdem.

Demokrasinin gerçek anlamı ve tanımıyla içselleştirilmesinin önemini yakın tarihi toplumsal ve siyasal gerçekler ışığında ortaya koyuyor.

Kuvvetler ayrılığının tam gerçekleşmesi için meclisin iktidarı denetleyebilmesi, düşünceyi yayma ve örgütlenme özgürlüğü yanında yargının bağımsız ve tarafsız, yerel yönetimlerde özerklik, siyasi partilerde iç demokrasi olması gerekli olduğunun altını çiziyor.

Ve tüm bunlar sağlandıktan sonra, ülkemizin önündeki bütün engeller kalkacağını, bugün yaşadığımız sorunlarla karşılaşmayıp özgürlük içinde yaşanabileceğini vurguluyor.

Neden Başaramıyoruz? - Demokratik Bir Türkiye / Kaya Erdem / Doğan Kitap / 112 s. / 2020.