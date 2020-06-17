17 Haziran 2020 Çarşamba, 12:31

Akademi, görülmeyen, tutulamayan ama sürekli var olan yaratıcı ve sihirli bir yaşam ruhunun da adıydı. Yaratıcılık ateşini hissedenler için “her şeydi”. Yazar, o sanat dünyası insanlarının 50 yılı aşan bir kısmını altın bir çerçeve içinde toplamış.

Bu kitapla, Türkiye’de uzun bir dönemin çok etkin bir sanat ortamını başlatan, sürdüren, yaratıcılığı destekleyen, her zaman sorunlarını kendi içinde çözen köklü Akademi’nin bir tür biyokimya laboratuvarı anlamındaki analizi yapılıyor.

Prof. Sümer Saldıray kitabında, Akademililerin eser vermesini, yaşamasını ve soluk almasını sağlayan Akademi’yi Türkiye ve İstanbul’un o yıllarına ait gerçeklerinden ayırmamayı da gözetiyor.

Neden Güzel Sanatlar Akademisi - Ne İçin Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi / Sümer Saldıray / Kırmızı Kedi Yayınevi / 400 s.