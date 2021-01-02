Neden masa değil yer sofrası

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun askerlerle birlikte yerde yemek yerken verdikleri fotoğraf, tartışmalara neden oldu.

cumhuriyet.com.tr
02 Ocak 2021 Cumartesi, 17:24
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İşte sosyal medyada konuyla ilgili bazı mesajlar:


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