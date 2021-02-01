''Nefes alıyorsunuz verin parasını' derse şaşırmayın'
Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Kırıkkale'de yurttaşın sorunlarını dinledi. Bir yurttaş "Bugün bir tane kokoreççiden yarım ekmek kokoreç yemeye kalk, 'dolar bizi mahvetti, 20 milyon (TL) oldu abi' diyor. Dolarla kokorecin ne alakası var başkanım. Geçmediğim köprüden para alıyor. Her şeyden para alıyor. Yakında eğer derse ki 'nefes alıyorsunuz, verin parasını' hiç şaşırmayın" sözleriyle isyan etti.
Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin il kongresi için gittiği Kırıkkale'de sokağa çıkarak, yurttaşın derdini de dinledi. Zamlardan şikayet eden bir yurttaş, derdini Babacan’a şöyle anlattı:
Yurttaş: 35 yaşındayım. Bir insan hayatından memnum olmaz mı? Memnun değilim. Geçmediğimiz köprülere para vermek istemiyorum. Kendilerine bir gece de 10 bin lira zam yapıyorlar. Bizlere zam yapmaya kalkınca da bir ay toplantı yapıyorlar. O bir ayda gidip geldikleri mazot, yeme, içme parasını vatandaşa dağıtsalar, vallahi zam istemiyoruz. Her hafta elektriğe zam gelir mi? Doğalgaza her hafta zam gelir mi?
Babacan: Öyle öyle...
Yurttaş: Ağızlarını açtıkları dakika dolar 10 milyon (TL’yi kastediyor) lira oluyor. Böyle bir şey var mı Allah’ını seversen ya? Bugün bir tane kokoreççiden yarım ekmek kokoreç yemeye kalk, 'dolar bizi mahvetti, 20 milyon (TL) oldu abi' diyor. Dolarla kokorecin ne alakası var başkanım. Geçmediğim köprüden para alıyor. Her şeyden para alıyor. Yakında eğer derse ki 'nefes alıyorsunuz, verin parasını' hiç şaşırmayın. Sen gittikten sonra başıma ne geleceğini de bilmiyorum.
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