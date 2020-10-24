Nejat İşler, 'Saygı-Bir Ercüment Çözer Dizisi'nde canlandırdığı Ercüment Çözer'i anlattı

24 Ekim 2020 Cumartesi, 10:06

BluTV özel yapımı "Saygı-Bir Ercüment Çözer Dizisi"nin yayınlanmasına az bir süre kala 27 Ekim'de seyirciyle buluşacak olan dizide Ercüment Çözer'i canlandıran Nejat İşler karakteri hakkındaki düşüncelerini paylaştı.

İşler karakterle ilgili, "Kişisel olarak Ercüment'e olumlu bakma şansım yok, etrafında olanlara üstten bakma durumunu ciddiye almış" ifadelerini kullandı.

'ÇOK SERT BİR ADALET ANLAYIŞI'

Nejat İşler canlandırdığı Ercüment Çözer’i şu sözlerle anlattı:

"Ercüment, toplumda yaşanan bir dolu büyük suçun, aslında günlük hayatımızda gördüğümüz ama çok da önemsemediğimiz 'küçük' hareketleri engellemediğimiz için var olduğunu düşünüyor. Çocukluğundan gelme bu düşüncesini, büyüyünce çok sert bir adalet anlayışına dönüştürmüş. Kişisel olarak Ercüment'e olumlu bakma şansım yok. Etrafında olanlara üstten bakma durumunu ciddiye almış. Ben hayatın kurgulanmasına, şekillendirilmesine inanmam. Kimse doğrularını, inançlarını başkasına dayatamaz, hele bunu şiddet kullanarak hiç yapamaz. Herkes işine gücüne baksa, zaten böyle şeyler de yaşanmaz. Toplumdaki arızaların çoğu can sıkıntısından doğuyor. İşi gücü ve bir dünya görüşü olan hiç kimse zaten başkalarıyla uğraşmaz, kendini iyileştirmeye çalışır önce..."

Inter Medya yapımcılığındaki dizinin senaryosu Ercan Mehmet Erdem'in kaleminden çıkarken yönetmen koltuğunda Ali Taner Baltacı oturuyor. 'Saygı-Bir Ercüment Çözer Dizisi' 27 Ekim Salı günü BluTV'de yayımlanacak.