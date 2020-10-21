Neredesin Muslera?
Muslera'nın yokluğunda kaleyi koruyan Fatih Öztürk, Uruguaylı kaleciyi mumla arattı. Galatasaray, Muslera'nın yolunu dört gözle bekler oldu.
Alanyaspor'a 2-1'lik skorla mağlup olan G.Saray, son üç haftada toplam 8 puan kaybederken, gözler yine Fernando Muslera'yı aradı. Ocak ayında geri dönecek olan Uruguaylı eldivene bir ihtimal aralık ayında "Takıma katılabilir" diye lisans çıkaran Cimbom'da tecrübeli kalecinin boşluğu bir türlü dolmadı. Okan Kocuk'un yerine transfer edilen Fatih Öztürk de Muslera'nın yokluğunda büyük hayal kırıklığı yarattı.
82 DAKİKADA 1 GOL
G.Saray ile 361 maça çıkan Muslera, 121'inde kalesini gole kapatmayı başardı. Uruguaylı oyuncu, 394 kez rakiplerine gol izni verdi. Muslera ortalama her 82 dakikada bir kalesinde gol gördü
.Fatih Öztürk, Aytemiz Alanyaspor maçında yenilen gollerde hatalıydı. 33 yaşındaki tecrübeli eldiven, bu sezon 5 lig maçında kalesinde 4 topu ağlarında gördü.
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