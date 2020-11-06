Nesli tükenen Saka kuşları merdiven altı pazarlarda satılıyor

06 Kasım 2020 Cuma, 06:00

Türkiye’de beslenmesi ve satılması yasak olan saka kuşları, yasadışı yollarla avlanıyor. Hatay Tabiatı Koruma Derneği Bilim Kurulu üyesi Prof. Ergün Yaşar, “Türkiye’de kanaryaya ne kadar ilgi varsa, Arap ülkelerinde da sakalara ilgi var. O yüzden de koruma altında olan saka kuşları kaçak yollarla avlanarak sınır dışına çıkarılmaya çalışılıyor” dedi. Kuşbilimci Süreyya İsfendiyaroğlu ise “Güneyde yakalananlar sınırın diğer tarafına kaçırılırken, Kuzeyde yakalananlar ise İstanbul’da merdiven altı pazarlarda satılıyor” diye konuştu.

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İsfendiyaroğlu, Türkiye’de bütün denetimlere rağmen yabani kuşların yakalanıp, ticari olarak pazarlamasının önüne geçilemediğini kaydederek “Saka ve florya kuşları talep gören ve ötüşüyle tanınan kafes kuşları. Bu türlerin hoş nameli ötüşleri için besleniyor ve ticareti yapılıyor. Türkiye’de yaban kuşlarının kafes hayvanı olarak satılması yasak, menşei esaret altında üretilmiş olan kuşlar ve onların yavruları yasal olarak satılabiliyor. Çoğunlukla yurtdışından göçmen olarak gelen kişiler bu kuşların yabani bireylerini yakalayıp yasadışı yollardan ticaretini yapıyorlar. İlk olarak Hatay, Mersin ve Adana’da karşılaştığım bu olay artık kuzey illerde de görülüyor ve göçmen hareketleriyle paralellik gösteriyor” dedi. Kolluk kuvvetlerinin çoğunlukla ceza yazmadığını söyleyen İsfendiyaroğlu şöyle devam etti: “Suçu işleyen kişilerin yanına kâr kalıyor. Aynı suçu işlemeye devam ediyorlar. Ne yazık ki bütün denetimlere rağmen yabani kuşların yakalanıp ticari olarak pazarlanmasının önüne geçilemiyor.”