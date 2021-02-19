Nesli tükenme tehlikesindeydi, ilk kez klonlandı

19 Şubat 2021 Cuma, 16:35

Görsel: Amerika Birleşik Devletleri Balık ve Vahşi Yaşam Servisi (U.S. Fish and Wildlife Service)



Elizabeth Ann adlı ilk klon kara ayaklı gelincik, 10 Aralık'ta dünyaya geldi. Ancak uzmanlar, bu küçük sinsi yırtıcının vahşi doğasına dair uyardı.

ABD Balık ve Yaban Hayatı Servisi'nde kara ayaklı gelincikleri kurtarma koordinatörü Pete Gober, 18 Şubat'ta yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

"Elizabeth Ann kendi başının çaresine bakabiliyor."

Independent Türkçe'nin AP'ye dayandırdığı haberine göre, söz konusu yaratıkların neslinin tükendiği düşünülüyordu. Fakat 1981'de ABD'nin Wyoming eyaletinde bir köpeğin ölü bir kara ayaklı gelincik bulmasıyla işler değişti. 1990'lardan beri sürdürülen yetiştirme programları sayesinde binlerce bu tür gelincik ABD, Kanada ve Meksika'da doğaya salındı.

Öte yandan, bütün bu hayvanlar birbirine yakından akraba 7 kara ayaklı gelinciğin torunları. Bu yüzden ortaya çıkan genetik benzerlik bazı sağlık sorunlarına yol açıyor. Örneğin mevcut hayvanların bağırsak parazitine ve silvatik vebaya yatkınlığı bulunuyor.

1988'de hayatını kaybeden ve ilk klon kara ayaklı gelinciğe genlerini veren Willa adlı hayvan, bu 7'liden biri değil. Dolayısıyla bilim insanları, klon gelinciğin, genetik çeşitliliğe katkı sağlayabileceğini düşünüyor.

Klonlama çalışmalarında yer alan Revive & Restore adlı yaban hayatı koruma grubundan Ryan Phelan, "Elizabeth Ann'in gelişimini görmek, kendi türünün yanı sıra korunması gereken türler için de yeni bir çığır açtı. Hayvan, biyoçeşitlilik ve genetik kurtarma için bir kazanç" dedi.

İlk klonlanmış siyah ayaklı gelincik Elizabeth Ann, evcil kardeşleri ve taşıyıcı annesiyle birlikte. / Amerika Birleşik Devletleri Balık ve Vahşi Yaşam Servisi (U.S. Fish and Wildlife Service)



Bununla birlikte, çalışmalardaki bir diğer kuruluş Viagen nesli tükenme tehlikesi altındaki Moğol yaban atını da daha önce klonlamıştı. Bahsi geçen şirket, bir yüzyılı aşkın süredir nesli tükenmiş olan bir kuş türünü geri getirme çalışmaları yürütüyor.

Kuşların klonlanmasının, yumurtaları sebebiyle memelilerden daha zorlu düşünülse de şirketteki araştırmacıların hedefleri büyük. Zira ekibin planları arasında binlerce yıldır nesli tükenmiş olan mamutu bile geri getirmek var.