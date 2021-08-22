Nesli tükenmekte, köylüler buldu

Sivas’ın Zara ilçesinde köy sakinleri tarafından bulunan ve nesli tükenmekte olan kara leylek yetkililere teslim edildi.

İHA
22 Ağustos 2021 Pazar, 15:35
Nesli tükenmekte, köylüler buldu
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Sivas'ın Zara ilçesi Yukarı Çamurcu köyü arazisinde geçtiğimiz günlerde köy sakinleri tarafından nesli tükenmekte ve koruma altında olan kara leylek bulundu.

Bitkin halde bulunan kara leylek Zara Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı asayiş ekiplerine verildi.

KORUMA ALTINA ALINDI

Ekipler koruma altına aldıkları leyleği daha sonra tedavi edilmek üzere Doğa Koruma ve Milli Paklar İl Müdürlüğüne teslim etti. 


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