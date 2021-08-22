Nesli tükenmekte, köylüler buldu
Sivas’ın Zara ilçesinde köy sakinleri tarafından bulunan ve nesli tükenmekte olan kara leylek yetkililere teslim edildi.
Sivas'ın Zara ilçesi Yukarı Çamurcu köyü arazisinde geçtiğimiz günlerde köy sakinleri tarafından nesli tükenmekte ve koruma altında olan kara leylek bulundu.
Bitkin halde bulunan kara leylek Zara Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı asayiş ekiplerine verildi.
KORUMA ALTINA ALINDI
Ekipler koruma altına aldıkları leyleği daha sonra tedavi edilmek üzere Doğa Koruma ve Milli Paklar İl Müdürlüğüne teslim etti.
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