Neslihan Yiğit çeyrek finalde

30 Nisan 2021 Cuma, 13:07

Ukrayna’nın Kiev şehrinde başlayan Avrupa Badminton Şampiyonası’nın üçüncü gününde sporcumuz Neslihan Yiğit, Macar rakibi Agnes Korosi'yi 2-0 mağlup ederek tek kadınlar kategorisinde çeyrek finale yükseldi.

Milli sporcumuz, organizasyonun ikinci gününde ise Çek rakibi Tereza Svabikova'yı 2-0'lık skorla mağlup ederek tek kadınlar kategorisinde bir üst tura yükselmişti.

Neslihan Yiğit, 2012 Yaz Olimpiyatları'nda ülkesini temsil ederek badmintonda olimpiyatlara katılan ilk Türk sporcu olmuştu. Mersin'in ev sahipliğindeki 2013 Akdeniz Oyunları'nda da mücadele eden sporcu, tek ve çift kadınlarda şampiyonluğa ulaşmıştı.



