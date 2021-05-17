Netanyahu'dan destek veren ülkelere teşekkür, Bosna'dan tepki

17 Mayıs 2021 Pazartesi, 09:44

Netanyahu, Batı Kudüs'teki Başbakanlık ofisinde yaptığı basın açıklamasında Gazze'ye yönelik saldırılara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İsrail'e verdiği destekten dolayı ABD Başkanı Joe Biden'a teşekkür eden Netanyahu, Amerikan merkezli haber ajansı Associated Press (AP) ve Katar merkezli televizyon kanalı Al Jazeera'nın da ofislerinin bulunduğu yüksek katlı binanın Hamas ve diğer Filistinli direniş grupları tarafından kullanıldığını iddia etti.

Ülkesinin Gazze'ye düzenlenen saldırılarda sivil kayıplar yaşanmaması için "özel özen" gösterdiği iddiasında bulunan Netanyahu, "İsrail'in Gazze'ye yönelik operasyonu hedeflerine ulaşmak için gerekli olduğu sürece devam edecek." diye konuştu.

BAYRAKLI TEŞEKKÜR

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, sosyal medyadan yayınladığı mesajında ülkelerin bayraklarını paylaşarak, İsrail’in Filistine saldırıları süresince 'İsrail’in yanında kararlılıkla durdukları' için bayrakları yer alan ülkelere teşekkür etti.

Netanyahu’nun paylaştığı mesajında bayraklar sırayla; ABD, Arnavutluk, Avustralya, Avusturya, Bosna Hersek, Brezilya, Bulgaristan, Kanada, Kolombiya, Güney Kıbrıs, Çekya, Gürcistan, Almanya, Guatemala, Honduras, Macaristan, İtalya, Litvanya, Moldova, Hollanda, Makedonya, Paraguay, Slovenya, Ukrayna ve Uruguay ülkelerine ait.

BOSNA HERSEK TEPKİ GÖSTERDİ

Haberglobal'de yayınlanan habere göre, Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Bisera Turkovic, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, sosyal medya hesabı üzerinden ülkesine destek verenler arasında Bosna Hersek bayrağına yer vermesine tepki gösterdi.

Turkovic, yaptığı yazılı açıklamada, Bosna Hersek'in sadece barışı desteklediğini ifade ederek, "Filistin ve İsrail arasında adil bir çözümü destekliyoruz. Hiçbir saldırı barış ve istikrara götürmez. Masumların öldürüldüğü saldırıların bir an önce sonlanmasını istiyoruz." ifadelerine yer verdi.

Bakan Turkovic, ülkesinin uluslararası kurumlara, saldırıların sonlandırması çağrısında bulunduğunu anımsattı.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyesi Sefik Dzaferovic, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun sosyal medya hesabı üzerinden ülkesine destek verenler arasında Bosna Hersek bayrağına yer vermesine tepki göstererek, ülkesinin İsrail'e destek vermediğini ve vermeyeceğini bildirdi.

Dzaferovic, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail Başbakanı Netanyahu yaptığı paylaşımda İsrail'in mevcut saldırılarına destek veren ülkelere yer vermiş ve aralarında Bosna Hersek bayrağını da kullanmıştır. Netanyahu'ya mesajım şudur; Bosna Hersek İsrail'in Gazze'deki masum insanlara yaptığı saldırıları desteklemiyor, desteklemeyecek de." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Gazze'deki saldırılarına bir an önce son vermesi çağrısında bulunan Dzaferovic, Filistin halkı için barışın sağlanması gerektiğini vurguladı.

İKTİDARDA KALABİLMEK İÇİN SALDIRI BAŞLATTIĞI İDDİASI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kendi iktidarını korumak için Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı yönündeki eleştirilerin "saçma" olduğunu söyledi.

Adının yolsuzluğa karıştığı, 4 seçim sonrası da hükümeti kurmakta başarısız olduğu ve iktidarda kalabilmek için Gazze'ye saldırı başlattığı yönündeki eleştirilerin hatırlatılmasına tepki gösteren Netanyahu, "bunun saçma bir eleştiri" olduğunu söyledi. Netanyahu, güvenlik meselesi ve askerlerin hayatını siyasi çıkarlara feda etmediklerini savundu.

Başbakanlığı süresince 4 Arap ülkesiyle "barış anlaşması" imzaladıklarını ve ülke içinde de "barışı" tesis ettiklerini ileri süren Netanyahu, Gazze'de Associate Press (AP) ve Al Jazeera ofislerinin de bulunduğu binanın vurulma gerekçesinin sorulması üzerine "Hamas'a ait istihbarat biriminin orada konuşlandığını dolayısıyla binanın da meşru hedef olduğunu" iddia etti.