Netanyahu’dan Trump hamlesi: Fotoğrafı kaldırdı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Twitter hesabının arka planından, Trump'ın bulunduğu fotoğrafı kaldırdı.

AA
12 Ocak 2021 Salı, 15:05
Netanyahu’dan Trump hamlesi: Fotoğrafı kaldırdı
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Netanyahu, 20 Ocak’ta Joe Biden’ın yemin töreniyle görevi devredecek olan Donald Trump'ın yer aldığı fotoğrafı Twitter hesabının arka planından kaldırdı. Yerine koronavirüs aşısı olurken çekilen fotoğrafı eklendi.

İsrail Başbakanı, 3 Kasım 2020'de yapılan başkanlık seçimini kaybetmesine rağmen uzun süre Trump'ın fotoğrafını Twitter hesabında arka plan olarak kullanmaya devam etmişti.

Netanyahu'nun sık sık "İsrail'in en iyi dostu" olarak Trump’ı nitelendirmişti.


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