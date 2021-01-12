Netanyahu’dan Trump hamlesi: Fotoğrafı kaldırdı
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Twitter hesabının arka planından, Trump'ın bulunduğu fotoğrafı kaldırdı.
Netanyahu, 20 Ocak’ta Joe Biden’ın yemin töreniyle görevi devredecek olan Donald Trump'ın yer aldığı fotoğrafı Twitter hesabının arka planından kaldırdı. Yerine koronavirüs aşısı olurken çekilen fotoğrafı eklendi.
İsrail Başbakanı, 3 Kasım 2020'de yapılan başkanlık seçimini kaybetmesine rağmen uzun süre Trump'ın fotoğrafını Twitter hesabında arka plan olarak kullanmaya devam etmişti.
Netanyahu'nun sık sık "İsrail'in en iyi dostu" olarak Trump’ı nitelendirmişti.
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