Netflix belgeseli 'Pelé'den fragman yayımlandı

06 Şubat 2021 Cumartesi, 09:00

Yönetmen koltuğunda David Tryhorn ve Ben Nicholas'ın oturduğu yeni Netflix belgeseli "Pelé"den fragman paylaşıldı.

Özel arşiv görüntülerine, Zagallo, Jairzinho ve Rivellino gibi eski takım arkadaşlarıyla yapılan röportajlara yer verilen belgeselde, Pele’nin kariyerinin başlangıcından 1970 yılında kahramana dönüştüğü döneme kadar yaşadıklarına yer veriliyor.

Netflix, yapımcılığını Akademi ödülü sahibi Kevin Macdonald'ın üstlendiği "Pelé" belgeselini 23 Şubat 2021 tarihinde izleyiciyle buluşturacak.