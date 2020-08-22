Netflix, deneme süresini düşük ücretli şekilde geri getirdi

22 Ağustos 2020 Cumartesi, 05:00

Türkiye’deki kullanıcıların kötüye kullanımı nedeniyle 30 günlük ücretsiz deneme üyeliğini iptal etme kararı alan Netflix, uygulamayı ücretli olarak yeniden başlattı.

Webtekno'nun haberine göre; Netflix’in açıklamasında ilk 30 gün 1,99 TL’den edinilebilecek deneme sürümüne sadece yeni üyelerin ulaşabildiği belirtildi.

Bu noktada mail adresi, kredi kartı bilgileri gibi özel bilgileri kontrol eden Netflix, özellikle her ay farklı bir sanal kartla üyelik açıp platformu ücretsiz kullanan kullanıcıları engellemek istiyor.