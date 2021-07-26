Netflix en çok izlenen film ve dizileri açıkladı
Netflix, 2021’in ikinci çeyreğinde en çok izlenen orijinal içerikleri açıkladı. Listenin ilk sırasında Army of the Dead var.
Listenin zirvesinde yer alan “Army of the Dead”in (IMDb puanı 5.8) izlenme sayısı 75 milyon. Film, Las Vegas’taki bir zombi salgını sırasında yaşananları konu ediyor. Bir adam salgın sırasında bir grup paralı askeri bir araya getirir ve büyük oynamaya karar verir. Ekip, karantina bölgesine girmeye cesaret ederek gelmiş geçmiş en büyük soygunu gerçekleştirmeye çalışır.
İkinci sırada yer alan orijinal içerik ise “Fatherhood” (IMDb puanı 6.7). Komedi-dram türündeki filmin izlenme sayısı 74 milyon. Fatherhood, kızının doğumundan bir gün sonra karısının beklenmedik ölümü ile sarsılan bir babanın, kızını tek başına büyütme çabasını konu ediyor.
Listede üçüncülük koltuğunda ise 60 milyon izlenme ile bu senenin dikkat çeken yapımlarından “Sweet Tooth” (IMDb puanı 7.9) dizisi var. Sweet Tooth, insan ve geyik karışımı bir canlı olan genç Gus’ın maceralarını konu ediyor. Dünyayı sarsan gizemli bir olayın ardından harekete geçen Gus, kendisi gibi melez insanlardan oluşan bir aileye katılır ve birlikte büyük bir komployu keşfetmek üzere zorlu bir maceraya atılırlar.
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