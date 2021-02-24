Netflix, Hitomi Tateno kılavuzluğundaki anime kursu için 10 kişiye burs verecek
Netflix, 18-25 yaş arası lise mezunu 10 kişiye anime kursu için bursu verecek. Her yerden başvurunun kabul edildiği kurs için gündelik sohbet edebilecek kadar Japonca bilme şartı var.
Tokyo Sasayuri Video Eğitim Kurumu’nda gerçekleşecek altı aylık kurs, "Ruhların Kaçışı" (Spirited Away) ve "Yürüyen Şato" (Howl’s Moving Castle) gibi Studio Ghibli klasikleriyle tanınan Hitomi Tateno tarafından tasarlandı.
Bantmag'in aktardığına göre, Netflix, "Attack on Titan", "Great Pretender" ve "Seraph of the End" gibi anime serilerinin yaratıcısı WIT Studio ile yaptığı işbirliği kapsamında, seçilecek 10 adaya tam burs verecek.
Anime kursuna WIT Animator Academy sitesinden 28 Şubat’a kadar başvurabilir.
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan, Gollere devam dedi İmamoğlu'ndan yanıt geldi
- Erkan Baş'tan Özlem Zengin'e 'örgüt evi' yanıtı
- Yayın yasağı geldi
- Pervin Buldan'dan Soylu'ya 'çözüm süreci' yanıtı
- AKP’li başkana evinde özel aşı
- Pentagon'dan S-400 açıklaması
- Fatih Portakal'dan, AKP ve MHP'ye gönderme
- CHP'li başkanın odasında 'böcek'!
- Berat Albayrak geri dönüyor iddiası!
- Bill Gates'ten 'Elon Musk' uyarısı
Video Haberler
- Uçak acil iniş yaptığı sırada otoyoldaki araca çarptı
- Otomobiline benzin döküp ateşe verdi!
- Lüks siteye yapılan operasyonda bulundu
- Hemşireye saldırı anı kamerada
- Şarkıcı Çılgın Sedat'ın evinde yangın çıktı
- İstanbul Boğazı’nda şaşırtan manzara
- AKP İzmir Kongresi'ne ilişkin skandal görüntüler
- Haziran ayı itibariyle hizmete sunacağız
- İhbara giden polis, 20 kişiyi parti yaparken yakaladı
- Mültecileri taşıyan teknenin alabora olduğu an kamerada
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan, Gollere devam dedi İmamoğlu'ndan yanıt geldi
- Erkan Baş'tan Özlem Zengin'e 'örgüt evi' yanıtı
- Yayın yasağı geldi
- Pervin Buldan'dan Soylu'ya 'çözüm süreci' yanıtı
- AKP’li başkana evinde özel aşı
- Pentagon'dan S-400 açıklaması
- Fatih Portakal'dan, AKP ve MHP'ye gönderme
- CHP'li başkanın odasında 'böcek'!
- Berat Albayrak geri dönüyor iddiası!
- Bill Gates'ten 'Elon Musk' uyarısı