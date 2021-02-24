Netflix, Hitomi Tateno kılavuzluğundaki anime kursu için 10 kişiye burs verecek

Netflix, 18-25 yaş arası lise mezunu 10 kişiye anime kursu için bursu verecek. Her yerden başvurunun kabul edildiği kurs için gündelik sohbet edebilecek kadar Japonca bilme şartı var.

cumhuriyet.com.tr
24 Şubat 2021 Çarşamba, 09:30
Abone Ol google-news

Tokyo Sasayuri Video Eğitim Kurumu’nda gerçekleşecek altı aylık kurs, "Ruhların Kaçışı" (Spirited Away) ve "Yürüyen Şato" (Howl’s Moving Castle) gibi Studio Ghibli klasikleriyle tanınan Hitomi Tateno tarafından tasarlandı.

Bantmag'in aktardığına göre, Netflix, "Attack on Titan", "Great Pretender" ve "Seraph of the End" gibi anime serilerinin yaratıcısı WIT Studio ile yaptığı işbirliği kapsamında, seçilecek 10 adaya tam burs verecek.

Anime kursuna WIT Animator Academy sitesinden 28 Şubat’a kadar başvurabilir.


En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler