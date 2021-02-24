Netflix, Hitomi Tateno kılavuzluğundaki anime kursu için 10 kişiye burs verecek

24 Şubat 2021 Çarşamba, 09:30

Tokyo Sasayuri Video Eğitim Kurumu’nda gerçekleşecek altı aylık kurs, "Ruhların Kaçışı" (Spirited Away) ve "Yürüyen Şato" (Howl’s Moving Castle) gibi Studio Ghibli klasikleriyle tanınan Hitomi Tateno tarafından tasarlandı.

Bantmag'in aktardığına göre, Netflix, "Attack on Titan", "Great Pretender" ve "Seraph of the End" gibi anime serilerinin yaratıcısı WIT Studio ile yaptığı işbirliği kapsamında, seçilecek 10 adaya tam burs verecek.

Anime kursuna WIT Animator Academy sitesinden 28 Şubat’a kadar başvurabilir.