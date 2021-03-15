Netflix, Nükhet Duru belgeseli 'Duru Olmak'ın yayınını durdurdu

15 Mart 2021 Pazartesi, 17:07

Netflix Türkiye yapımı "Duru Olmak" belgeseli, 19 Şubat'ta izleyiciyle buluştu. Nükhet Duru'nun "Hikayesi Var" albümünü odağına alan belgesel, yayımlandıktan hemen sonra başlayan telif tartışmalarıyla gündeme geldi.

Belgeselin yönetmeni Mustafa Tunç, verdiği röportajda eserinin izinsiz yayımlandığını iddia etti.

İddiaların ardından sosyal meodya hesabından açıklama yapan Nükhet Duru, belgeselin yönetmeni Mustafa Tunç (Mu Tunç) tarafından şanıtaj ve tehdite maruz kaldığına ilişkin açıklama yaptı.

Duru açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Mustafa Tunç (Mu Tunç) isimli kişinin iftira ve yalan dolu sözleri karşısında açıklama yapmam gerekiyor. Bu gerçek dışı suçlamaların hedefi olmaktan, ticari hırslarına beni malzeme etmek isteyen 2-3 kişinin var olmayan bir ‘emek sömürüsü’ demagojisine alet edilmekten ötürü çok kırgınım. Mustafa Tunç’un şahsıma ve belgesele yönelik sözlerinin tamamı uydurmadır. Bu kişi ‘Nükhet Duru’ ve ‘Hikayesi Var’ albümü üzerine kurulu bir belgeseli (ki proje bize aittir) tek başına sahiplenmek ve 45 yıldır sanat hayatıma vermekte olduğum emeği yok saymak gibi bir hadsizlik içindedir! Belgeselde senaryo olmadığı halde montajda adını belgesele senarist yazdıracak kadar hukuk tanımazlık edebilmiştir."

'TUNÇ'UN TUTUMU ŞANTAJA DÖNDÜ'

Belgeselin kayıtlarına Mu Tunç’un el koyduğunu söyleyen Nükhet Duru, şöyle devam etti:

"Belgeselin yayını için yapımcımızın dijital platform ile anlaşması sonrasında Tunç’un tutumu şantaja dönüşmüştür. Önce telefonlara cevap vermemiş, sonra da taleplerini yükseltip, yapımcımıza baskı kurmaya çalışmıştır. Kişi hızını alamamış ‘Dijital platform gelirinin tamamını istiyorum, yoksa basında Nükhet Duru aleyhine konuşacağım’ diyerek tehdit etmiştir. Belgeselin (Dijital platforma yüklenen dışında) bir kopyası dahi elimizde yoktur, Mustafa Tunç kayıtlara el koymuştur."

Nükhet Duru, "Belgeselin tüm masraflarını ve maliyetini yapımcı firma ödemiştir, Mustafa Tunç’a da ücretleri ödenmiştir. Tüm bunlar belgelidir, mahkemeye ibraz edilecektir" dedi.

NETFLİX'TEN YAYINI DURDURMA KARARI

Netflix, her iki tarafın da haklarını korumak ve tarafsız davranmak için yapımcı Evren Ercan ve Mustafa Tunç arasındaki telif tartışmasında uzlaşma sağlanana kadar içeriğin yayınını durdurma kararı aldı.

Netflix Sözcüsü tarafından yapılan resmi açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Netflix olarak, birlikte çalıştığımız tüm oyuncu ve yapım ekibinin haklarını korumak her zaman bizim önceliğimiz. Bahsi geçen durumu derinlemesine inceledikten sonra, taraflar arasındaki anlaşmazlık çözülene kadar belgeselin yayınını durdurma kararı aldık."