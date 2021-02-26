Netflix, Türkiye ofisi için iş ilanı yayınladı

26 Şubat 2021 Cuma, 12:06

Çevrimiçi dizi ve film platformu Netflix, bir süredir Türkiye'deki ofisi için yeni girişimlerde bulunuyor. Bir süre önce ise İstanbul'daki ofis için yönetici aradığını duyuran şirket, yeni bir iş ilanı daha yayımladı. Yeni iş ilanına göre Netflix, Türkiye'de üreteceği yapımlar için post prodüksiyon koordinatörü arıyor.

Netflix'in iş ilanında sunulan şartların başında, kişinin sektörde deneyimli olması (en az 3 yıl) ve İngilizce geliyor.

Ayrıca şirket, işe alacağı elemanın yerel şirketlerle de anlaşabilmesini, UHD ve 4K çekim yapan kameraların nasıl çalıştığını bilmesini ve bazı video montaj programları hakkında da bilgili olmasını istiyor.

Güçlü iletişim kabiliyeti, seyahat kısıtlaması olmaması ve tempoya ayak uydurabilmesi gibi genel kriterler de aranan şartlar arasında.