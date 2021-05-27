Netflix, Türkiye'de film stüdyosu kurmayı planlıyor

Bu yıl İstanbul'da ofis açan popüler dizi ve film yayın platformu Netflix, Türkiye'de film stüdyosu kurmayı planladığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
27 Mayıs 2021 Perşembe, 17:25
Netflix, Türkiye'de film stüdyosu kurmayı planlıyor
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Netflix Türkiye İletişim Direktörü Artanç Savaş, Netflix'in Türkiye'de film stüdyosu kurmayı planladığını açıkladı.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre stüdyoların yeri ve sayısının gelecek aylarda açıklanması bekleniyor.

Netflix, halihazırda Türkiye'de 10 yıllık yayın lisansına ve 3.5 milyon aboneye sahip.


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