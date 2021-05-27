Netflix, Türkiye'de film stüdyosu kurmayı planlıyor
Bu yıl İstanbul'da ofis açan popüler dizi ve film yayın platformu Netflix, Türkiye'de film stüdyosu kurmayı planladığını duyurdu.
Netflix Türkiye İletişim Direktörü Artanç Savaş, Netflix'in Türkiye'de film stüdyosu kurmayı planladığını açıkladı.
Bloomberg HT'de yer alan habere göre stüdyoların yeri ve sayısının gelecek aylarda açıklanması bekleniyor.
Netflix, halihazırda Türkiye'de 10 yıllık yayın lisansına ve 3.5 milyon aboneye sahip.
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