Netflix Türkiye’nin Haziran ayı dizi ve filmleri belli oldu
Dijital yayın platformu Netflix, Haziran ayında yayınlayacağı içerikleri açıkladı. İşte Haziran ayında Netflix'te yayınlanacak içerikler...
Dijital yayın platformu Netflix, Haziran 2021'de Türkiye'de içerik kütüphanesine ekleyeceği yeni yapımları paylaştı.
İkinci Türk orijinal yapımı Atiye’nin final sezon yayın tarihi de belli oldu.
Netflix izleyicileri 9 adet dizi, 3 adet de film olmak üzere toplam 12 yapımla karşılaşacaklar. Bunlar, platformun sevilen orijinal yapımlarının yeni sezonlarını da kapsıyor.
Feel Good – 2. Sezon (4 Haziran)
Stand-up komedyeni Mae Martin, hem ayık kalmanın zorluklarıyla uğraşıyor hem de kız arkadaşı George ile tutku dolu, karmaşık ve yeni bir ilişkide yol alıyor.
Sweet Tooth – 1. Sezon (4 Haziran)
Kıyamet sonrası dünyada tehlikelerle dolu bir maceraya atılan yarı insan yarı geyik bir çocuk, huysuz koruyucusuyla birlikte yeni bir başlangıç yapmaya çalışır.
Atiye – 3. Sezon (17 Haziran)
İstanbul’da bir ressam, çıktığı kişisel yolculukta Anadolu’daki arkeolojik bir alana dair evrensel sırları ve bu alanın kendi geçmişiyle ilişkisini ortaya çıkarır.
Gezegenimizin Kritik Eşikleri (4 Haziran)
David Attenborough ve bilim insanı Johan Rockström, Dünya’nın biyolojik çeşitliliğinin nasıl çöktüğünü ve bu krizin çok geç olmadan nasıl atlatılabileceğini anlatıyor.
Headspace: İnteraktif Gevşeme Rehberi (15 Haziran)
Rahatlamaya, meditasyona veya derin bir uykuya mı ihtiyacınız var? Bu interaktif Headspace yapımıyla deneyiminizi ruh hâlinize veya düşüncelerinize göre kişiselleştirin.
Lupin – 2. Kısım (11 Haziran)
Arsen Lüpen’in maceralarından esinlenen kibar hırsız Assane Diop, varlıklı bir aile yüzünden haksızlığa uğrayan babasının intikamını almak için kolları sıvar.
Elite – 4. Sezon (18 Haziran)
İşçi sınıfından gelen üç genç İspanya’daki seçkin bir özel okula kaydolunca, onlarla zengin öğrenciler arasında başlayan çatışma bir cinayete yol açar.
This Is Pop – 1. Sezon (22 Haziran)
Pop müzik kültürünün tarihinde anlatılmamış hikayeleri inceleyecek 8 bölümlük bu belgesel dizide, sanatçılarla yapılan röportajlarla birlikte kültürün dönüm noktası niteliğinde olan önemli anlar vurgulanacak.
The A List – 2. Sezon (25 Haziran)
Bu sürükleyici ve doğaüstü dizide, ücra bir adadaki yatılı kampa katılan bir grup genç kendilerini aşk, rekabet ve gizem dolu bir maceranın içinde buluyor.
Trajik Orman (9 Haziran)
Görücü usulü evlilikten kaçan bir kadın, Maya ormanının derinliklerine sığınır. Bu el değmemiş doğada insan ile doğaüstü varlıklar iç içe geçmektedir.
Bir Eksik (18 Haziran)
Bu samimi, eğlenceli ve duygu yüklü gerçek hikâyede dul bir adamı canlandıran Kevin Hart, dünyanın en zorlu işlerinden biri olan babalığı üstleniyor.
America: The Motion Picture (30 Haziran)
Amerikan Devrimi’ne alaycı bir bakış atan filmde motorlu testere sallayan George Washington, bira düşkünü kankası Sam Adams’la el ele verip Britanyalıları alt ediyor.
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