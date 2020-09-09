Netflix, yeni filmi 'Mücadele Çıkmazı'nı duyurdu: Çağatay Ulusoy başrolde
Netflix, yeni Türk filmi Mücadele Çıkmazı'nı duyurdu. Çağatay Ulusoy'un başrol olarak karşımıza çıkacağı film, hayatını çöp toplayarak kazanmaya çalışan bir babanın hikayesini anlatıyor. Netflix'in açıklamalarına göre film, kısa bir süre sonra kullanıcılarla buluşacak.
Netflix'e yeni bir Türk filmi geliyor. Başrolünde Çağatay Ulusoy'un olacağı filmin ismi "Mücadele Çıkmazı" olacak.
Filmin çıkış tarihi hakkında ise Netflix tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı.
Netflix'in yaklaşmakta olan yeni Türk filminde Çağatay Ulusoy'u, hayatını çöp toplayarak kazanmaya çalışan bir baba olarak göreceğiz.
Ranini isimli platformda yer alan bilgilere göre Çağatay Ulusoy'a Turgay Tanülkü, Emir Ali Doğrul, Ersin Arıcı ve Selen Öztürk gibi isimler eşlik ediyor.
Mücadele Çıkmazı, OGM Pictures tarafından yürütülen bir film olarak karşımıza çıktı. Şirket tarafından yapılan açıklamalara göre filmin senaryosu, Ercan Mehmet Erdem tarafından kaleme alındı. Erdem'i fenomen dizi Behzat Ç.'den biliyoruz. Öte yandan Ayla isimli etkileyici filmin yönetmenliğini yapan Can Ulkay, Mücadele Çıkmazı'nda da karşımıza çıkacak.
FİLMİN DUYURUSU, 'MENAJERİMİ ARA' İSİMLİ DİZİ ARACILIĞIYLA YAPILDI
Dün akşam yayınlanan Menajerimi Ara isimli diziye konuk olan Çağatay Ulusoy, dizideki bir sahnede "Mücadele Çıkmazı" isimli bir projenin senaryosunu inceliyordu. İşte bu sahneden kısa bir süre sonra Netflix Türkiye'nin Twitter hesabından bir paylaşım yapıldı. Yapılan paylaşımda "Yollarımız yine kesişti" ibaresine yer verildi. Mücadele Çıkmazı'yla ilgili daha detaylı bilgilerin, önümüzdeki günlerde gün yüzüne çıkması bekleniyor.
Yollarımız yine kesişti @cagatayulusoyy #MücadeleÇıkmazı yakında sadece Netflix’te! #MenajerimiAra pic.twitter.com/6Z8lxuYsl1— Netflix Türkiye (@netflixturkiye) September 8, 2020
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