Netflix yeni projelerini duyurdu... Kıvanç Tatlıtuğ, Cem Yılmaz, Haluk Bilginer ve diğerleri

20 Ekim 2020 Salı, 14:22

2020 birçok açıdan Netflix için ilginç bir yıl oldu. Bir yandan sinema salonlarının yılın büyük bir bölümünde pandemi yüzünden kapalı oluşu netflix'in izleyici için önemli bir seçenek haline elmesi dikkat çekerken, bir yandan da kimi "sansür" tartışmaları ve iptal edilen projeler olumsuzluk hanesine yazılan maddeler oldu. Yine de Netflix yayın politikasındaki küçük pürüzler dışında Türkiye'de varlık göstermeye devam edeceğini duyurdu ve bunu da yeni projelerini basına açıklayarak yaptı.

İbrahim Selim'in sunuculuğunu yaptığı ve sürpriz konukların da yer aldığı sunumda söz alan Netflix'in Türkiye Orijinal İçerik Direktörü Pelin Diştaş, "Netflix olarak, Türkiye’nin içerik gücü ile dünyanın etkileyici kültürleri arasında yer aldığına inanıyoruz. Ülkemizde üretilen orijinal yapımların dünyanın dört bir yanında elde ettiği başarılar da bu inancımızı destekliyor. Bu nedenle Türkiye'deki içerik yatırımımızı yeni orijinal yapımlara imza atarak arttırmak bize büyük heyecan veriyor. Türkiye’nin özgün ve güçlü hikayelerini 190 ülkeye anlatmaya devam edeceğiz.” dedi.

FATMA'DAN GÖLGE'YE YENİ KARAKTERLER...

Önümüzdeki yıl izleyiciyle buluşması planlanan yeni Netflix dizilerinin en iddialılarından biri başrolünü Burcu Biricik'in üstlendiği "Fatma" hiç şüphesiz. Sıradan bir temizlikçi olan Fatma, kayıp kocası Zafer’i ararken beklenmedik bir cinayet işler. Bu olay, onu bir “temizlikçi” olarak kendisinden hiç şüphe edilmeyen görünmez bir katile dönüştürür.

Özgür Önürme’nin kaleme aldığı ve Özer Feyzioğlu ile yönetmen koltuğunu paylaştığı psikolojik drama mini dizisi "Fatma"nın başrollerinde Burcu Biricik'e Uğur Yücel, Mehmet Yılmaz Ak, Hazal Türesan, Olgun Toker, Gülçin Kültür Şahin, Deniz Hamzaoğlu ve Çağdaş Onur Öztürk eşlik ediyor.

"50 m2"

Yılın bir diğer iddialı yapımı ise Ocak ayında izleyiciyle buluşacak olan Burak Aksak imzalı "50 m2'. BKM’nin yapımcılığını üstlendiği, senarist Burak Aksak’ın, Selçuk Aydemir’le birlikte yönetmen koltugunda oturduğu dizinin başrolünde Gölge karakteriyle Engin Öztürk’ü görüyoruz. Dizinin Netflix tarafından bize verilen özeti şöyle: "İkinci bir şansı elde etmek kolay ama onu değerlendirmek sandığımızdan daha zordur. Gölge, kendisini büyüten Servet Nadir’in kirli işlerini yapmaktadır. Çocukluğuna dair hiçbir şey hatırlamayan Gölge, kendisini geçmişe bağlayan fotoğrafın peşinde koşmaktadır. Fotoğraftakilerin kim olduğunu araştırdıkça aslında bir yalanın içinde yaşadığını anlar. Servet Nadir’in sırlarıyla beraber kaçan Gölge, Güzelce Mahallesindeki 50 metrekarelik terzi dükkanına sığınır. Mahalleli onu ölen terzi Adil’in oğlu Adem zanneder. Karanlık geçmişinin köşeye sıkıştırdığı Gölge’nin gidecek başka bir yeri yoktur ve yeni kimliğiyle 50 metrekarelik terzi dükkanında yaşamaya başlar. Ne kadar zorlu olsa da mahalle Gölge’yi, Gölge de mahalleyi değiştirecektir."

Basın buluşmasına sürpriz olarak katılan Burcu Biricik ve Engin Öztürk birbirlerine sordukları sorularla hem diziler ve karakterler hakkında bilgi verdiler hem de basının sorularını yanıtladılar.

YENİ BİR AKSİYON, BU SEFER KIVANÇ BAŞROLDE

Netflix'in yeni açıkladığı projeler arasında Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolünü oynayacağı "Bir Denizaltı Hikayesi" muhtemelen herkesin en heyecanlşandığı proje oldu. Tolga Karaçelik'in tıpkı Tatlıtuğ gibi, ilk kez Netflix ile çalışacağı proje aksiyon macera türünde bir dizi. Yazar kadrosunu Jason George önderliğinde Atasay Koç, Cansu Çoban ve Sami Berat Marçalı oluşturduğu OGM Pictures yapımcılığında hayata geçecek olan dizi, denizaltında araştırma görevine katılmaya hazırlanan, özgür ruhlu dalış eğitmeni ve deniz biyoloğu Arman'ın hikayesini konu alıyor. Dünyayı vuran bir doğa felaketinin sonucunda, Arman ve bilim ekibinin hayatta kalmak için bir askeri denizaltısına binmesi gerekir. Arman ve ekibi, neler olup bittiğini anlamaya çalışırken bir yandan da bu askeri denizaltının gerçek görevinin ne olduğunu araştırır. Her şeyin sonunda kendini, ekibini ve aslında çok daha fazlasını kurtarma yolunda başarılı olabilecek miydi?

CEM YILMAZ VE DİĞERLERİ...

Netflix Türkiye'nin duyurduğu diğer yeni orijinal diziler ise şöyle...

"Uysallar": Mimar Oktay Uysal ailesinden gizli olarak bir punk hayatı sürmeye başlar. Ancak o sırada eşi, iki çocuğu ve babası da kendi gizli dünyalarını kurmanın peşindedir. Uysal ailesinin yalanlarla dolu bir evi, Oktay’ın da inşa etmesi gereken bir hapishanesi vardır. Ailene karşı kendin olabilmek mümkün müdür yoksa herkesin ikinci bir hayata mı ihtiyacı vardır? Ay Yapım tarafından hayata geçirilecek olan Uysallar'ın senaryosu Hakan Günday'ın güçlü kaleminden çıkarken, yönetmen koltuğunda ise Onur Saylak oturacak.

"Pera Palas'ta Gece Yarısı": Charles King'in aynı adlı ödüllü kitabından uyarlanan "Pera Palas'ta Gece Yarısı" bir Red Arrow Studios şirketi olan Karga Seven Pictures tarafından hayata geçirilecek. Elif Usman'ın kaleme aldığı yapımın yönetmen koltuğunda ise yine Karga Seven'dan Emre Şahin yer alıyor. Sekiz bölümden oluşan dizi, genç bir gazeteci olan Esra’nın İstanbul’daki efsanevi Pera Palas Oteli ile karşılaşmasını konu alıyor. Otel hakkında yazı yazmak üzere görevlendirilen Esra, yanlışlıkla tarihi odalardan birinin 1919 yılına açılan bir kapı olduğunu keşfeder. Geçmişe doğru bir yolculuk yapar ve modern Türkiye'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e karşı düzenlenen siyasi bir komplonun ortasına düşer. Artık Esra, kurnaz otel müdürü Ahmet ile birlikte Türkiye tarihinin akışını ve geleceğini korumak zorundadır. Ancak, Esra, İstanbul'un en çılgın kulübünün sahibi, yakışıklı ve gizemli Halit ile tanışır tanışmaz, 1919 İstanbul'unda hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığını ve kimsenin aslında söylediği kişi olmadığını anlar.

"Kuş Uçuşu": Dünyada hala karar verici pozisyonlarda duran X kuşağıyla, yeni gelmekte olan Z kuşağının çarpışmasını anlatan Kuş Uçuşu, Netflix'in favorileri arasına yerleşen Aşk 101'in yaratıcısı, sevilen yazar Meriç Acemi tarafından kaleme alındı. Dizinin yapımcılığını ise Ay Yapım üstleniyor. X kuşağı yeni dünyayı, sosyal medyayı, yeni mecraları ve iş kollarını anlamaya çalışırken, asıl büyük değişikliğin farkında değiller. Bakış açıları, yaklaşımlar ve hedefe giden yolun yürünme şekli bambaşka artık. Yukarılara tırmanırken, çok çalışmanın erdemine güvenmek yerine “kuş uçuşu” gitmeye çalışan Aslı'yı izleyeceğiz. Hikaye, hedefine güdümlenmiş, en üstteki koltuğa oturabilmek, masadaki önemli kişi olabilmek için mücadele eden Aslı’nın, yeni dünyanın yöntemleriyle kazanıp kazanamayacağını sorgulayacak.

"Kod Adı: Kulüp2": Yapımcılığını Saner Ayar ve Ayşe Durmaz ile birlikte O3 Medya'nın üstlendiği dizinin, yönetmen koltuğunda ise Zeynep Günay Tan ve Seren Yüce oturuyor. Dizinin senaryosu ise Necati Şahin önderliğinde, Ayşin Akbulut, Serkan Yörük, Bengü Üçüncü, Rana Denizer’den oluşan kadronun güçlü kalemine ait.

Ünlü oyuncular Gökçe Bahadır, Barış Arduç ve Salih Bademci’nin başrolünde yer aldığı, 1955 İstanbul’unda geçen hikaye, dönemin devrim yaratan gece kulübünde çalışan eski mahkum Matilda ve hapisten çıktığı güne kadar kendisinin varlığından habersiz olan kızı Raşel’in yaşam macerasını anlatıyor. Matilda bir yandan kızı Raşel ile ilişkisini düzeltmeye, onu Pera’nın belalı yakışıklısı Fıstık İsmet’ten uzak tutmaya çalışacak; bir yandan da gece hayatındaki meslektaşları olan cesur patronu Orhan, kıskanç yönetici Çelebi ve vizyoner sanatçı Selim’in egolarını yönetmeye uğraşacaktır. Müşteriler için cennet, çalışanlar için bir cehennem olan Kulüp, Matilda’nın gelişiyle yepyeni bir ruha bürünecek; her biri kendi hikayesinin “öteki”si olan karakterlerimiz için bir yuvaya dönüşecektir. Belki de en güzel aile, ailesizlerin kurduğudur.

"Erşan Kuneri": Cem Yılmaz'ın hem yaratıcılığını ve yönetmenliğini yaptığı, hem de başrol koltuğunda oturduğu sitcom dizinin yapımcılığını ise Cmylmz Fikirsanat üstleniyor.

Erşan Kuneri 70'ler erotik sinemasında ortalığı kasıp kavurmaktadır. Her şey yolunda, keyfi yerindeyken erotik sinemada nasıl başarılı olduysak başka türleri de denemeliyiz fikri ile sektörden partnerleri Alev, Altın Oran, Miki Muammer, Seyyal, Kaya Akın (a.k.a İbrahim Tumtum), Firdevs ve Payro Kemal ile radikal bir film maratonuna koşmaya karar verirler....

Erşan Kuneri, acaba İran sinemasından, İtalyan romantik dönemine mi girecek, teen slasher korkulardan, sosyal içerikli dramalara mı kayacak, Ortaçağ intikam filmlerinde at mı koşturacak, yoksa Hong Kong'a mı göz kırpacak?

YENİ FİLMLER

Netflix Türkiye'nin ilk filmi olan "Yarına Tek Bilet" geçen haziran ayında gösterime girmişti. Netflix'in yeni Türk filmleri ise önümüzdeki dönemde izleyiciyle buluşmaya başlıyor ve ilk olarak da Ezel Akay imzalı "9 Kere Leyla" geliyor.

Bir evlilik, iki aşk, üç bela, "Dokuz Kere Leyla"… Adem (Haluk Bilginer), güzeller güzeli metresi Nergis (Elçin Sangu) için Leyla (Demet Akbağ) ile 20 yıllık evliliğini bitirmeye karar verir. Ancak Leyla'dan doğal bir yolla kurtulması neredeyse imkansızdır. Diğer yandan bu duruma bir çözüm bulamazsa, yasak aşkı Nergis, çok yakında parmaklarının arasından kayıp gidecektir. Üstelik Adem tüm bu aşk trafiğininin arasında kendisine ait antika el yazmasının peşinde olan Mahdum Bey (Fırat Tanış) ve kıskanç avukatı Haris (Alican Yücesoy) ile de uğraşmak zorundadır. "9 Kere Leyla", 4 Aralık 2020'de sadece Netflix'te yayınlanacak.

" Mücadele Çıkmazı": Çağatay Ulusoy’un başrolünü Emir Ali Doğrul ile paylaştığı, OGM Pictures tarafından hayata geçirilen filmin yönetmen koltuğunda Can Ulkay otururken, senaryosu ise Ercan Mehmet Erdem’e ait.

İstanbul’un eski binaları, sokakta koşturan çocukları, yan yana dükkanlarıyla bezeli, adına yakışır bir ara sokağı... Mehmet, her gün gördüğümüz ancak gündelik hayatın telaşıyla dikkat etmediğimiz, farkedemediğimiz kağıt toplayan gençlerden biridir. Mahalledeki çöp toplama deposunu işleten Mehmet’in en büyük destekçisi ise onlara çocukluktan beri kanat geren Tahsin Baba’dır. Bir akşam iş dönüşü en yakın arkadaşı Gonzales’in çekçek çuvalından hayatlarının orta yerine 8 yaşındaki Ali isimli bir çocuk düşer. Mehmet bir yandan Ali’yi ailesine kavuşturmaya çalışırken, bir yandan da Ali ile ayrılmaz bir ikili olacaklardır.

"Mücadele Çıkmazı", 15 Mart 2021’de tüm dünyayla aynı anda sadece Netflix’te yayınlanacak.

"Azizler": Yepyeni bir Taylan Biraderler filmi "Azizler". Güçlü kadrosuyla dikkate çeken filmin konusu şöyle: Gençlik yıllarının artık sonuna gelen Aziz, hayatından hiç memnun değildir. Yıllardır sevmediği bir işte çalışmaktadır ve gençliğinde kendisi için kurduğu mesleki hayallerden oldukça uzaktır. Sevgilisi Burcu ile dört yıldır süren ilişkisinin ise artık sonlanması gerektiğini fark eder... Yalnız kalmaya, kendisiyle vakit geçirmeye, özgürleşmeye duyduğu ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. Sonunda, en çaresiz anında, karşısına beklenmedik bir fırsat çıkar, ancak Aziz’in tehlikeli bir yalan söylemesi ve bu yalanı sürdürmesi gerektirmektedir. Katlanmak zorunda kalacağı sonuçlar, Aziz’in hayatını büsbütün değiştirecektir. Berkun Oya’nın kaleme aldığı filmin başrollerinde Engin Günaydın’a Haluk Bilginer, Binnur Kaya, Öner Erkan, Fatih Artman ve İrem Sak gibi birbirinden yetenekli isimler eşlik ediyor. Azizler, 8 Ocak’ta sadece Netflix’te.

"Sen Hiç Ateş Böceği Gördün mü?": Yılmaz Erdoğan tarafından kaleme alınan, sahnelendiği yıllarda ödül ve gişe rekortmeni olarak tiyatro klasikleri arasına giren ‘’Sen Hiç Ateşböceği Gördün Mü?’’ 18 yıl sonra aynı isimli modern uyarlaması ile filme dönüşüyor.

1948 yılında İstanbul'da üstün zekalı bir çocuk olarak dünyaya gelen Gülseren'in, ailesiyle birlikte bulunduğu çevreye ayak uydurabilme çabalarını anlatırken, diğer yandan da Türkiye’nin bir dönemine ayna tutuyor. Yönetmen koltuğunda Andaç Haznedaroğlu’nun oturduğu filmin oyuncu kadrosunda, Patron karakteriyle Yılmaz Erdoğan ile beraber Ecem Erkek, Engin Alkan, Devrim Yakut, Merve Dizdar, Ushan Çakır ve Bülent Çolak yer alıyor.

"‘96 Yazı": OGM Pictures yapımcılığında, sevilen yönetmen Ozan Açıktan imzalı film, 2021’in Haziran ayında Netflix’te yayınlanacak.

Türkiye'nin güneyinde 1996'nın yaz aylarında geçen hikaye, rüzgar, kayalık uçurumlar, sonsuz dalgalar arasında aşk ve yaşamla tanışan ve eninde sonunda hüznü de tadacak bir grup gencin hikayesini konu alıyor. Her yıl ailesinin yazlığına giden Deniz için bu yıl farklıdır. Artık 16 yaşına girmiş aşka dair yeni duygular ve yeni deneyimler yaşamak istemektedir. Deniz Aslı'ya yakınlaşmaya çalışırken, aynı mahallenin ortalığı kasıp kavuran, son derece yakışıklı ve sportif genci Burak'ın da Aslı'yla ilgilendiğini fark eder. Her karakterin midesinde uçuşan kelebekleri izlerken, aynı zamanda ilk kalp kırıklığına ve ergenliğin başlangıcına şahit olacağız.

Filmin başrollerinde Ece Çeşmioğlu, Fatih Şahin, Halit Özgür Sarı, Aslıhan Malbora, Süreyya Güzel ve Kubilay Tunçer yer alıyor.

" Beni Çok Sev": Geçen yılın en çok izleyici toplayan filmi "7. Koğuştaki Mucize"nin yönetmeni Mehmet Ada Öztekin’den yepyeni bir yapım. Başrollerinde yer alan Sarp Akkaya ve Songül Öden’e, Ercan Kesal, Aleyna Özgeçen, Füsun Demirel, Güner Özkul ve Ushan Çakır eşlik ediyor.

Bir yandan Konya kapalı cezaevinde gardiyan olarak çalışan Sedat, öte yandan aynı hapishanede mahkum olarak yatan Musa. Bir gün Sedat'a verilen yeni görevle iki erkek Musa'yı bir günlüğüne cezaevinden çıkararak Musa'nın köyüne kızını ziyaret etmesi için yola çıkarlar. Musa 14 yıldan sonra ilk kez eski karısını, annesini ve kendisini yabancı gibi gören kızı Yonca ile karşılaşır. Baba-kız bir gün boyunca ne kadar da birbirlerine yabancı olsalar da 14 yıl hiç geçmemiş gibi harika vakit geçirirler. Ama Musa'yı rahatsız eden bir durum vardır, yanlış giden bir şey, bir his.. Alzheimer olan annesi gece yanına gelir ve bir anda hiç hasta olmamış gibi onu en derin yerinden vuracak acı gerçekleri açıklar. Yonca gerçek kızı değildir, kızı öldürülmüştür. Musa'nın hapishaneye dönmesi gerekir, ama ne kadar acıtsa da kızının başına ne geldiğini öğrenmek zorundadır.



