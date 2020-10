Netflix'in en çok tartışma yaratan 11 film ve TV dizisi

09 Ekim 2020 Cuma, 14:04

Netflix yakın zamanda, çocukları metalaştırdığı ve pedofiliye özendirdiği gerekçesiyle Fransız filmi "Minnoşlar" (Cuties) üzerinden eleştirilerin hedefi olmuştu.

2019 Sundance Film Festivali'nde yönetmenlik ödülü kazanan film, platformun Türkiye platformundan kaldırılmıştı.

"Minnoşlar", Netflix'te yer alan tartışmaların merkezindeki ilk film değil. "365 Gün"den (365 Days), "Ölmek İçin On Üç Sebep"e (13 Reasons Why) platformdaki çok sayıda film ve TV dizisi izleyenleri ikiye böldü.

İşte Netflix'te en çok tartışma yaratan 11 film ve dizinin listesi:

365 GÜN

Bazılarının "aşırıya kaçmayan porno" olarak tarif ettiği Polonya yapımı film, bir mafya ailesi ferdinin kaçırıp cinsel saldırıda bulunduktan sonra esaret altındayken kendisine aşık olması için bir yıl süre tanıdığı bir kadını anlatıyor.

Çok sayıda seyirci filmi Stockholm sendromunu erotize etmekle itham etti. Filmin Netflix'ten kaldırılması çağrısı yapan bir imza metni, filmin "tecavüz kültürü güzellemesini kalıcı hale getirdiğini" belirtiyor.

Uyuşturucu madde etkisine sokulup kaçırılma, insan kaçakçılığına maruz bırakılma ve tecavüze uğrama deneyimini bu sene kamu önünde açıklayan şarkıcı Duffy de filmi şiddetle eleştirenler arasındaydı.

ÖLMEK İÇİN ON ÜÇ SEBEP

Ergenlik çağı dramı, ergenlik dönemi intiharını tasvir etme biçiminden dolayı yaygın olarak eleştirildi. Yapımcılığını oyuncu ve şarkıcı Selena Gomez'in üstlendiği dizi, hayatına son verme kararını etkilediğini hissettiği 13 farklı kişiye 13 kaset bırakarak kendini öldüren 17 yaşındaki bir lise öğrencisini merkeze alıyor.

Akıl sağlığı kurumları bu gibi dizilerin "faydadan çok zarar getirebileceğini" söylerken okullar velileri diziyle ilgili uyaran mektuplar bile gönderdi.

Netflix en yoğun eleştiriyi, orijinalinde üç dakika uzunluğunda bir intihar sahnesi içeren ilk sezon finalinden dolayı almıştı. Sahne daha sonra silinmişti.

INDIAN MATCHMAKING

Reality flört programı "Indian Matchmaking" yayımlandığında izleyenler arasında tepki yarattı. Hindistanlılar ve Hindistan kökenli Amerikalılar için çalışan bir çöpçatanlık hizmetini konu alan programı bazı izleyiciler "kast, renk, cinsiyet ve sınıf ayrımcılığı çukuru" olarak tarif etti.

Çok sayıda izleyici programı köhnemiş fikirleri desteklemek, görücü usulü evlenmeyi aklamak ve önyargıları pekiştirmekle itham etti.

COOKING ON HIGH

Netflix kenevir odaklı programları "Cooking on High", "420 Efsanesi" (The Legend of 420) ve "Darmaduma"'ı (Disjointed) Singapur'da yayından kaldırmaya zorlanmıştı.

Bunun nedeni, Singapur Bilişim Medya Geliştirme Kurumu'nun (IMDA) yazılı talebiydi.

Singapur dünyanın en sıkı uyuşturucu yasalarından birine sahip. Şehir devleti yasadışı uyuşturuculara sıfır tolerans politikası yürütüyor ve hüküm giymiş kullanıcılara uzun hapis cezaları veriyor. İnsan hakları gruplarına göre Singapur geçmiş yıllarda yüzlerce kişiyi uyuşturucuya bağlı suçlardan astı.

MESSIAH

Netflix, gerilim dizisi Messiah'ı alt metinde İslam karşıtı fikirler barındırdığı ithamlarının ardından yalnızca bir sezondan sonra iptal etti.

Dizinin başrolünde, Al-Masih olarak bilinen ve dünyaya daha büyük bir güç tarafından gönderildiğini iddia ettikten sonra takipçiler ordusu kuran gizemli bir kişiyi soruşturan CIA ajanını rolünde Michelle Monaghan vardı. İslami kıyamet bilimde Al-Masih ad-Dajjal (Deccal), ismi Arapçada "sahte mesih, yalancı, hileci" anlamına gelen ve Sahte İsa'ya benzer habis bir figür.

INSATIABLE

Netflix'in "karanlık, sürprizli intikam komedisi" diye tarif ettiği Insatiable, daha önce fazla kilolu olan ve zorbalığa maruz kalan, kilo verdikten sonra popüler bir güzellik kraliçesi olup ona daha önce kötülük yapanlardan intikam almaya çalışan bir genci konu alıyor.

Eleştirenler dizinin önermesinde kilolu fobisi olduğunu ve insanlarda beslenme bozukluğu tetiklediğini söylemişti. Jameela Jamil, hayatta ilerlemenin tek yolunun diyet yapmak olduğu imasının sorunlu olduğuna işaret ederek diziye dair hoşnutsuzluğunu tweet'le dile getirmişti.

100 binin üstünde kişinin dizinin iptali için çağrı metni imzalamasına rağmen Insatiable'ın ikinci sezonu da yayılandı.

THE FIRST TEMPTATION OF CHRIST

Netflix'in İsa'yı eşcinsel bir erkek olarak tasvir eden bu komediyi kaldırmasına yönelik çağrı metnini iki milyonun üzerinde kişi imzaladı.

Brezilyalı bir YouTube komedi grubunun hazırladığı mini dizi "The First Temptation of Christ"ta İsa'nın erkek arkadaşı Orlando'yla cinsel bir ilişkisi olduğu ima ediliyor.

Brezilya devlet başkanının oğlu Eduardo Bolsonaro sosyal medyada şöyle yazmıştı: "İfade özgürlüğünü destekliyoruz ama bu, nüfusun yüzde 86'sının inancına saldırmaya değer mi?"

BONDING

BDSM merkezli bu komedi, sadomazoşist baskın kadın (dominatrix) topluluğunu yanlış tanıtmakla ve damgalamakla itham edildi. Dizi, stand-up komedyeni olarak kariyer yapmaya çalışırken bir sadomazoşist baskın kadının yanında asistanlık yapmaya başlayan genç bir eşcinsel adamı konu alıyor.

İnsanlar Bonding'i ayrıca hikayeyi sadomazoşist baskın kadın yerine eşcinsel erkek karakterin gözünden anlattığı için de eleştirdi ve bunun erkek bakışını pekiştirmekle kalmayıp dizideki kadınların gerçeklikten uzak görünmesine de sebep olduğunu iddia etti.

THE GOOP LAB

Gwyneth Paltrow'un "The Goop Lab"i oyuncunun sağlıklı yaşam markasına ait ofislerde çekildi. Program fiziksel ve zihinsel hastalıklar için alternatif tedavilerin etkisini araştırıyor.

İngiltere Ulusal Sağlık Hizmeti'nin (NHS) baş yöneticisi, programın kamu için "büyük bir sağlık riski" teşkil ettiğini ve "yanlış bilgi" yaydığını iddia etti.

Yetkili Paltrow'un markasını "ruhani vampir savar pazarladığı" ve "kimyasal güneş kreminin kötü bir fikir olduğunu iddia ettiği" için eleştirdi.

ATYPICAL

Bu ergenlik dönemi dizisi, Sam adında otizmli bir lise son sınıf öğrencisi hakkında. Çok sayıda kişi diziyi sahne arkasında veya önemli rollerde çalışan otizmli sayısının az olmasından dolayı eleştirdi.

"The Curious Incident of the Dog in the Night-Time"da başrolde oynayan ilk otizmli oyuncu Mickey Rowe, Sam'in ebeveynlerinin oğullarının otizmini bazen "trajedi" olarak görmesinin kendisinde hayal kırıklığı yarattığını söyledi. Başkaları da diziyi Sam'i espri anlayışından yoksun bir "robot" olarak tasvir etmekle eleştirdi.

MİNNOŞLAR (CUTIES)

Fransa'daki ismi "Mignonnes" olan "Minnoşlar", Netflix'in sinopsisine göre "özgüvenlerini dans ederek oluşturan özgür ruhlu bir dans grubuna katılarak ailesindeki sıkıntılardan uzaklaşmaya çalışan" 11 yaşındaki kız çocuğu Amy'yi konu alıyor.

İyi eleştiriler almış ve 2019 Sundance Film Festivali'nde yönetmenlik ödülü kazanmış olmasına rağmen bazıları filmi genç kızları "cinselleştirmek" ve "pedofiliyi beslemekle" itham etti.

Oyuncu Tessa Thompson, "#CUTIES güzel bir film... Yönetmen koltuğunda yeni bir ismi tanıtıyor. Kendi deneyimlerini irdeleyen Senegal asıllı siyahi bir Fransız kadın. Film, ergenlik öncesindeki kız çocuklarının hiper-cinselleştirilmesini yorumluyor. Mevcut söylemi görmek beni hayal kırıklığına uğrattı" tweet'iyle filmi destekleyenler arasında yer aldı.

Kaynak: Independent Türkçe