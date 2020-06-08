Netflix'in ilk Türk yapımı filminin fragmanı yayınlandı

08 Haziran 2020 Pazartesi, 16:38

Netflix’in Türk yapımı ilk filmi Yarına Tek Bilet’tin fragmanı yayınlandı. Ozak Açıktan’ın yönettiği, Dilan Çiçek Deniz ve Metin Akdülger’in başrollerinde yer aldığı Yarına Tek Bilet, 19 Haziran’da izleyici ile buluşacak.

FİLMİN BÜYÜK BİR KISMI TRENDE GEÇİYOR



Başrollerini Akdülger ve Çiçek'in paylaştığı film, Ankara’dan İzmir'e doğru bir yolculuk sırasında birbirine rastlayan iki yabancının romantik hikayesini konu alıyor. İkilinin sürtüşmeyle başlayan ilişkisi, birbirlerini tanıdıkça aslında geçmişe bir sünger çekmek istediklerini fark etmeleri ve kendi gerçekleri ile yüzleşmeye başlamalarıyla farklı bir yola evriliyor. Filmin büyük kısmı tek bir trenin içinde geçiyor.

Yarına Tek Bilet filminin yapımcılığını OG Medya ve PToT film üstleniyor. Yönetmen koltuğunda ise Aile Arasında, Çok Film Hareketler Bunlar gibi filmlerin de yönetmenliğini yapan, Netflix'in bir diğer projesi Atiye ile tanınan Ozan Açıktan oturuyor.

Netflix'te 19 Haziran'da yayınlanacak ilk Türk yapımı filmin fragmanı



