Netflix'teki yeni belgesel Unsolved Mysteries, bir dosyayı FBI'a yeniden açtırdı

10 Temmuz 2020 Cuma, 14:18

Görsel: Reuters

1 Temmuz'da "Unsolved Mysteries"i (Çözülmemiş Gizemler) yayınlamaya başlayan Netflix, FBI'ın bir cinayetle ilgili soruşturmayı yeniden başlatmasına yol açtı.

Unsolved Mysteries, ilk kez 80'li yıllarda NBC kanalı üzerinden seyircilerle buluşmuştu. Belgesel olan yapımda gerçek hayatta çözülememiş cinayetler ve gizemli kayıp vakaları irdelenmiş, belgeselden elde edilen bulgular, çeşitli olayların çözülmesini sağlamıştı.

Netflix'te yayınlanan Unsolved Mysteries'in yeni bölümlerinde, 2004 yılında gizemli bir şekilde kaybolan ve birkaç hafta sonunda cansız bedenine ulaşılan Alonzo Brooks'a değinildi. O dönemlerde 23 yaşında olan Brooks, ABD'nin Kansas eyaletinde bir partiye gittikten sonra kaybolmuştu. Yetkililer, birkaç haftalık çalışmanın sonucunda Brooks'un cansız bedenini, bir derenin kenarında bulunmuştu. İşte bu gizemli ölümün sırrı bir türlü aydınlatılamamıştı ve bir süre sonra da dosya kapatıldı.

webtekno'da yer alan habere göre, Brooks'un hikayesinin Unsolved Mysteries'e yansıması ve belgesel ekibinin yaptığı çalışmalar, yetkilileri de harekete geçirdi. Yapılan açıklamalarda FBI'ın bu ölüm dosyasını yeniden açtığı ifade edildi. Bu durumda FBI, yaklaşık 16 yıl sonra çözülememiş bir olayı, Netflix'te yayınlanan Unsolved Mysteries'te elde edilen bulgularla yeniden araştıracak.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Unsolved Mysteries Yapımcısı Terry Dunn Meurer, elde ettikleri bulguları sadece gerçekten güvendikleri takdirde yetkililere bildirdiklerini açıkladı. Belgeselin Netflix galasından sonra çok fazla geri dönüş aldıklarını ifade eden Meurer, belgeseli izlemeyen hala çok fazla kişi olduğunu ve belgesel izlendikçe yeni dönüşler almaya devam edeceklerinden emin olduklarını ifade ediyor.