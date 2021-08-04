Netflix’ten gerçek oyuncularla Pokémon dizisi

04 Ağustos 2021 Çarşamba, 00:00

Netflix, kullanıcıların karşısına yeni bir projeyle çıkmak için hazırlanıyor.

Platformun, Pokemon’un yeni canlı aksiyon türündeki dizisini izleyicilerle buluşturacağı iddialar arasında yer alıyor. Proje henüz çok yeni olduğu için hakkında detaylı bir bilgi mevcut değil. Fakat kaynaklara göre, projenin yönetici prodüktörlüğünü Joe Henderson’ın üstleneceği bilinmekte. Dizinin seneryosunu da Henderson’ın yazacağı iddialar arasında.

Sputnik’in haberine göre Henderson, Netflix’in sevilen dizisi olan ve son sezonunu yayınlamaya hazırlanan Lucifer’ da ortak yönetici ve yapımcı olarak yer alıyor.

Ayrıca kaynaklar projeyle ilgili 2019’da vizyona girmiş olan Ryan Reynolds ve Justice Smith'in başrollerini paylaştığı 'Detective Pikachu' filmine benzer bir canlı aksiyon dizisi olacağını ileri sürüyor.

Netflix’in konu ile ilgili henüz resmi bir açıklaması bulunmamakta.