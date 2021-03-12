Netflix'ten şifre paylaşmayı engelleyen yeni özellik

12 Mart 2021 Cuma, 10:31

Streamable tarafından bildirildiğine göre şirket, ana hesap sahibiyle aynı evde olmadıklarını tespit ettiği bazı kişilere, kendi abonelik hesaplarını açmalarını isteyen bir bildirim göndermeye başladı.

Bildirimde, "Bu hesabın sahibiyle yaşamıyorsanız, izlemeye devam etmek için kendi hesabınıza ihtiyacınız var" ifadesi yer alıyor. Devamında ise Netflix, hesabın ana sahibine, e-posta veya kısa mesaj yoluyla bir kod gönderiyor ve bu kodun hesabı kullanan diğer kişi tarafından girilmesini istiyor.

Bilindiği gibi Netflix'in kullanım koşulları, tek bir abonelik üzerinden farklı sayıda kişinin hizmete giriş yapmasına izin veriyor. Ama bunun için, bu kişilerin aynı ev halkından olmasını şart koşuyor.

Netflix'ten yapılan açıklamada "Bu deneme, Netflix hesaplarını kullananların bunu yapmaya yetkisi olduğundan emin olmaya yardım etmesi için tasarlandı" ifadeleri kullanıldı.