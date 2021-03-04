Netflix'ten Türkiye üyelik ücretlerine zam, işte yeni fiyatlar

04 Mart 2021 Perşembe, 10:34

Çevrimiçi dizi ve film platformu Netflix, Türkiye'deki üyelik ücretlerine zam yaptı.

Yeni fiyatlara göre, 17.99 olan Temel Plan yani tek ekran paketi 26.99; 29.99 olan Standart Plan yani iki ekranlı plan 40.99; 41.99 olan Özel Plan yani 4 ekran ve UHD olan paketse 54.99 şeklinde değişti.

Zam duyurusunu yapan Netflix, içerik kütüphanesini zenginleştirmek ve hizmet kalitesini artırmak için üyelik ücretlerinin güncellendiğini söylerken, şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye’deki içerik kütüphanemizi zenginleştirmek ve hizmet kalitemizi daha da arttırmak için üyelik ücretlerimizi güncelliyoruz. Bu değişiklikle birlikte, her yaşa ve zevke uygun yapımları üyelerimizin hayatına keyif katan bir eğlence deneyimiyle birlikte sunmaya devam edeceğiz.

4 Mart'tan itibaren hayata geçireceğimiz aylık ücretlerimizi şöyle şekillendirdik: Temel plan 26.99 TL, Standart plan 40.99 TL, Özel plan ise 54.99 TL. Her zaman olduğu gibi üyelerimiz kendileri için en uygun seçeneği sunduğumuz bu üç plan arasından tercih edebilecek.”