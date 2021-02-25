Netflix’ten yeni Sherlock Holmes dizisi: ‘The Irregulars’
Netflix’in Sherlock Holmes’tan esinlenen yeni dizisi “The Irregulars”ın ilk fragmanı yayımlandı.
Netflix’in Sherlock Holmes’tan esinlenen yeni dizisi “The Irregulars”ın ilk fragmanı yayımlandı.
19. yüzyıl Londrası’nda geçen hikâyede Dr. Watson ve pek ortalarda görünmeyen ortağı Sherlock Holmes önderliğindeki sıra dışı bir grup, doğaüstü suçları çözmeye çalışıyor.
Tom Bidwell’in yaratıcısı olduğu dizide Henry Lloyd-Hughes (Sherlock Holmes), Royce Pierreson (John Watson), Thaddea Graham (Bea), Darci Shaw (Jessie), Jojo Macari (Billy) ve Harrison Osterfield (Leopold) gibi oyuncular rol alıyor.
Johnny Allan, Joss Agnew ve Weronika Tofilska’nın bölümlerini yönettiği, ilk sezonu sekiz bölümden oluşan dizi 26 Mart’ta yayımlanmaya başlayacak.
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