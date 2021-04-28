Nevada'da düzenlenen "Burning Man" müzik festivali, salgın nedeniyle bu yıl da iptal edildi
Nevada'da düzenlenen "Burning Man" müzik festivali, salgın nedeniyle bu yıl da iptal edildi
ABD'nin Nevada eyaletinde bir çölde her yıl düzenlenen dünyanın en büyük müzik festivallerinden "Burning Man", yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl da yapılamayacak.
Burning Man'in web sitesinde yayımlanan bir videoda, Black Rock Çölü'nde 26 Ağustos-3 Eylül'de yapılması planlanan festivalin salgının getirdiği belirsizlikler yüzünden iptal edildiği açıklandı.
Otuz beş yıldır gerçekleştirilen müzik festivali, salgın nedeniyle geçen yıl da yapılamamıştı.
Adını, kapanışında yakılan ahşap heykelden alan Burning Man'e her yıl 80 bine yakın kişi katılıyordu.
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