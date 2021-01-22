Neven Subotic, Yukatel Denizlispor'dan ayrıldı

22 Ocak 2021 Cuma, 14:15

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'da Sırp savunmacı Neven Subotic takımdan ayrıldı.

Sezon başında takıma katılan yıldız futbolcunun sözleşmesini tek taraflı feshettiği duyuruldu.

32 yaşındaki futbolcu bu sezon Denizlispor formasını 5 kez giydi ve 1 de gol attı. Subotic daha önce Borussia Dortmund, Mainz, Saint Etienne, Porto, Leganes, Las Palmas ve Union Berlin formaları giymişti.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

''Neven Subotic, kulübümüzle olan sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmiştir. Karşılıklı anlaşma çabalarımıza hiçbir şekilde olumlu yanıt vermeyen Neven Subotic, sözleşmesini tek taraflı feshettiğini tarafımıza bildirmiştir. Tüm iyi niyet ve uzlaşı çabalarımızı cevapsız bırakan Neven Subotic'e bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.''