Nevşehir İl Özel İdaresi, Hacıbektaş’a gönderilen 5 milyonluk ödeneğin yüzde 60’ını kesti

09 Eylül 2021 Perşembe, 02:00

Cumhurbaşkanlığı tarafından gönderilen 5 milyon liralık ödeneğin Hacıbektaş sınırlarında harcanabilmesi için Nevşehir İl Özel İdaresi’ne yetki verildi. Nevşehir İl Genel Meclisi’nde yapılan görüşmede, İl Genel Meclisi Başkanı Gürbüz Dinç, “Bu paranın yüzde 40’ını harcamak şartıyla Hacıbektaş ilçemize vereceğiz. Ana arterlerdeki yapılması gereken asfalt çalışmalarını ihale edecekler. Bununla ilgili bizden de yetki istiyorlar. Bunun yüzde 40’ını kullandırmak şartı ile oylarınıza sunuyorum” dedi.

‘YÜZDE 30 VERELİM’

Bir AKP’li meclis üyesi “Yüzde 30 verelim” teklifinde bulundu. Dinç’in bu teklife verdiği “Yok, İçişleri Bakanımızın sözü yerde kalmasın. Yani bize yakışan neyse biz onu yapalım inşallah. Hiçbir zaman kimseyi ötekileştirmeyeceğiz. Siyasi parti olarak Hacıbektaş bizde olmasa dahi Nevşehir’in bir ilçesi. İçişleri Bakanımızın söylediği gibi devletten onun da hakkını alması gerekiyor. Yakışan neyse onu da yapacağız inşallah” yanıtı dikkat çekti.

‘AKIBETİNİ BİLMİYORUM’

Hacıbektaş Belediye Başkanı Arif Yoldaş Altıok ise “Halk Toplantısı” sırasında yaptığı konuşmada, Hacıbektaş’a 5 milyon liralık ödenek ayrıldığını, bunun yüzde 40’nın gönderildiğini ancak kalan yüzde 60’lık kısmın akıbetini ise bilmediğini belirtti.