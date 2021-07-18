Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu'ndan Covid-19 açıklaması: Uyku bize haram
Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu ve İl Emniyet Müdürü Halit Aziz Yılmaz, aşılama oranını yükseltmek için İl Sağlık Müdürlüğü ekipleriyle ikna çalışmalarına katıldı.
Vali Hacıbektaşoğlu, beraberinde İl Emniyet Müdürü Halit Aziz Yılmaz ile Güres ve Aydınlar caddelerinde vatandaş ve esnafı gezerek aşının koruyuculuğunu anlattı, aşı yapılması uyarısında bulundu.
Mobil aşı çadırlarını da ziyaret eden Vali Hacıbektaşoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada Siirt'te görülen vakaların büyük bir bölümünün Delta varyantı olduğunu ve salgının daha hızlı yayıldığını belirterek, vatandaşların önlemlere uymalarını istedi.
VAKALARIN YÜZDE 90'A YAKINI DELTA VARYANTI
Aşılama oranlarını yükseltmek için sağlık ekiplerinin il genelinde yoğun bir çaba içinde olduğunu ifade eden Vali Hacıbektaşoğlu, "Geçen yıl eylül, ekim ve kasım ayları salgın en yüksek seviyedeydi. Maalesef temmuz ayında günlük vaka olarak bunun çok üzerine çıktık. Günlük vakaların yüzde 80-90'ı Delta varyantı. Dolayısıyla çok daha hızlı bulaşıyor ve virüsün ömrü daha uzun. Kendimizi çok daha fazla korumamız gerekiyor. Elimizde her zaman bir gücümüz vardı; maske, mesafe ve temizlik. Evimizde, iş yerimizde, sokakta ve caddede her yerde kendimizi, ailemizi ve toplumu korumak zorundayız" diye konuştu.
"TÜM SİİRTİ AŞILAMAK ZORUNDAYIZ"
Kurban Bayramı'nda aşılama çalışmalarının aksatılmadan süreceğini
de dile getiren Vali Hacıbektaşoğlu, "Son 15 gündür çok hızlı bir şekilde
aşılama çalışmalarımız devam ediyor. İl merkezimizde toplum sağlığı merkezimizde
gezici ekiplerimiz aşılama yapıyor. Beldelerimiz, köylerimiz tarandı, gerekirse
iki tur, üç tur daha tarayacağız. Birinci dozda yüzde 75 oranına ulaşmak
zorundayız. Tüm Siirt'i aşılamak zorundayız. Biz de sahada olacağız. Toplumsal
bağışıklık oranına ulaşıncaya kadar uyku bize haram. 17 yaş üstü bütün
vatandaşlarımızı inşallah aşılayacağız" şeklinde konuştu.
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