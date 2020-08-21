Nevşehir'de kadın cinayeti

21 Ağustos 2020 Cuma, 16:36

Kadın cinayeti, dün akşam saatlerinde meydana geldi. Mustafa D. (33), bir süre önce iddiaya göre geçimsizlik nedeniyle evi terk ederek annesinin yanına yerleşen eşi Fatma D. ile görüşmek için kayınvalidesinin Güzelyurt Mahallesi'ndeki evine gitti.

Mustafa D., eşini evden alarak konuşmak için Çat beldesi yakınlarında boş araziye götürdü. Burada çift arasında tartışma çıktı. Mustafa D., yanındaki tabancayı çıkarıp, eşine ateş etti. Çevredekilerin haber vermesiyle gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Fatma D.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Fatma D.'nin cesedi, yapılan incelemeden sonra hastane morguna kaldırıldı. Mustafa D. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Soruşturma sürdürülüyor.