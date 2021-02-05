Nevşehir'de karantinaya alınan köy toprak barikatlarla kapatıldı
Nevşehir'de Abuuşağı Köyü’nde ortaya çıkan mutasyonlu koronavirüsün ardından köye giriş ve girişler toprak barikatlarla kapatıldı.
Nevşehir’e bağlı Gülşehir İlçesi Abuuşağı Köyü’nde ortaya çıkan mutasyonlu koronavirüsün ardından köy karantinaya alınarak giriş-çıkışlar toprak barikatla kapatıldı.
Köye giriş çıkış yapılmaması için Nevşehir İl Özel İdaresi trafik ekipleri tarafından köy giriş yollarına toprak barikat yapıldı.
Gülşehir Kaymakamlığı yaptığı açıklama ile; Abuuşağı Köyü’nün 03 Şubat 2021 tarih ve 2021/2 sayılı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 03 Şubat 2021 Çarşamba gününden itibaren 14 gün süreyle karantina altına alındığını açıklamıştı.
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