Nevşehir'de karantinaya alınan köy toprak barikatlarla kapatıldı

05 Şubat 2021 Cuma, 06:00

Nevşehir’e bağlı Gülşehir İlçesi Abuuşağı Köyü’nde ortaya çıkan mutasyonlu koronavirüsün ardından köy karantinaya alınarak giriş-çıkışlar toprak barikatla kapatıldı.

Köye giriş çıkış yapılmaması için Nevşehir İl Özel İdaresi trafik ekipleri tarafından köy giriş yollarına toprak barikat yapıldı.

Gülşehir Kaymakamlığı yaptığı açıklama ile; Abuuşağı Köyü’nün 03 Şubat 2021 tarih ve 2021/2 sayılı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 03 Şubat 2021 Çarşamba gününden itibaren 14 gün süreyle karantina altına alındığını açıklamıştı.