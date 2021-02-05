Nevşehir'de karantinaya alınan köy toprak barikatlarla kapatıldı

Nevşehir'de Abuuşağı Köyü’nde ortaya çıkan mutasyonlu koronavirüsün ardından köye giriş ve girişler toprak barikatlarla kapatıldı.

Ömer Duran
05 Şubat 2021 Cuma, 06:00
Nevşehir'de karantinaya alınan köy toprak barikatlarla kapatıldı
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Nevşehir’e bağlı Gülşehir İlçesi Abuuşağı Köyü’nde ortaya çıkan mutasyonlu koronavirüsün ardından köy karantinaya alınarak giriş-çıkışlar toprak barikatla kapatıldı. 

Köye giriş çıkış yapılmaması için Nevşehir İl Özel İdaresi trafik ekipleri tarafından köy giriş yollarına toprak barikat yapıldı. 

Gülşehir Kaymakamlığı yaptığı açıklama ile; Abuuşağı Köyü’nün 03 Şubat 2021 tarih ve 2021/2 sayılı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 03 Şubat 2021 Çarşamba gününden itibaren 14 gün süreyle karantina altına alındığını açıklamıştı.


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