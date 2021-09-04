"Nevşehir'deki tarihi yapı VIP evler için boşaltıldı" iddiası

04 Eylül 2021 Cumartesi, 10:35

Nevşehir’deki tarihi öğretmen evi, 1923 yılında ilkokul olarak yapıldı. Tarihi bina, 1983 yılında öğretmen evine çevrildi. Bina öğretmen evine dönüştürülürken öğretmenlerin maaşından 10 lira aidat kesildi. Günümüze kadar öğretmen evi olarak kullanılan bu bina kapatılarak öğretmen evi şehir merkezinin uzağına taşındı.

CHP Nevşehir İl Başkanı Kamil Gülmez, tarihi binanın öğretmenlerin buluşma noktası olduğunu ve öğretmenlerin burada sosyalleştiklerini anlatarak, şehir merkezinin dışındaki binaya hiçbir öğretmenin gitmeyeceğini söyledi.

Öğretmenlerin Nevşehir Valisi’nin talimatıyla tarihi binadan çıkarıldığını öne süren Gülmez, “Bir öğretmen her gün 8 kilometre yol gidecek ve gelecek. Orada oturup çayını, kahvesini içecek. Olacak iş değil” dedi.

"ÖĞRETMEN ÇOCUĞU ÖĞRETMENLERİ SOKAĞA ATTI"

Gülmez, tarihi binanın vilayetler evi yapılmak istendiğini vurgulayarak, “Vilayetler evi yapıldığı zaman İçişleri Bakanlığı’ndan yetkililer gelecek, burada kalacak. Çevredeki turistik yerleri gezip Ankara’ya dönecek. Ama buradan yararlanan yaklaşık 100 tane öğretmen sokağa atılmış durumda” diye konuştu. Gülmez, Vali’nin babasının da öğretmen olduğunu aktararak, “Bir öğretmen kızı öğretmenleri sokağa atmıştır. Bir an önce sorunun çözümün istiyoruz” diye talepte bulundu.

Gülmez, binanın öğretmenler yerine İçişleri Bakanlığı yetkilileri tarafından kullanılmasına ise, “Bu, tadilat yapılarak vilayet evi yapılacak. Üst düzey insanların konaklayacağı bir yer olacak. Öğretmenin durumu göz önüne alınıp değerlendirilmedi. VIP konuklar ve valinin yakın konukları için öğretmenler gönderildi” diye konuştu.