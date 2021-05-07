New York borsası zayıf gelen istihdam verisinin ardından karışık seyirle açıldı
New York borsası, beklenenden zayıf gelen istihdam verisinin ardından haftanın son işlem gününe karışık seyirle başladı.
Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,22 azalışla 34.474,06 puandan işlem gördü.
S&P 500 endeksi yüzde 0,03 artışla 4.202,80 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,48 artarak 13.698,12 puandan işlem görmeye başladı.
Dün iyi gelen ekonomik veriler ve toparlanmaya ilişkin iyimserliğin etkisiyle günü yükselişle tamamlayan endeksler, beklenenden zayıf gelen nisan ayı istihdam raporunun ardından karışık bir seyir izledi.
ABD'de bugün açıklanan verilere göre, tarım dışı istihdam, nisanda 266 bin kişi artarak piyasa beklentilerinin altında kalırken, işsizlik oranı yüzde 6'dan yüzde 6,1'e tırmandı. Ülkede tarım dışı istihdamın nisanda 978 bin kişi artması, işsizlik oranın ise yüzde 6'dan yüzde 5,8'e gerilemesi bekleniyordu.
Piyasaları hayal kırıklığına uğratan işsizlik verisinin ardından ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 1,52 seviyelerine kadar geriledi. Tahvil faizlerindeki düşüş eğiliminin etkisiyle teknoloji hisseleri yükseliş gösterdi.
Video Haberler
- Video silindi, AKP'liler partilerine ateş püskürdü
- Geyik kendini böyle sevdirdi
- Bakanlık yurttaşları evlerinden çıkmaları için zorluyor
- Bakan yardımcısının canlı yayında kediyle imtihanı
- Minibüsü 'maskesiz-mesafesiz' diskoya çevirdiler
- Video savaşları
- Gürbulak Gümrük Kapısında 12 maymun yakalandı
- Mezarlıkta kavga çıktı: O anlar kamerada
- Dikkat! Bu tuzağa sakın düşmeyin
- Polis, yabancı boksöre böyle çıkıştı!
En Çok Okunan Haberler
- İçişleri'nden 'çalışma izni görev belgesi' kararı
- 'Tam kapanma' 19 Mayıs'a kadar uzayacak mı?
- CHP, AKP'nin 'animasyon filmi'ni sonlandırdı
- Jandarma'dan 'Yeldana Kaharman' açıklaması
- Berat Albayrak ortaya çıktı
- Partideki kritik isimler paylaşmadı
- Oylar düşmeye başladı; yandaşlar tek ses
- Bakan Varank, esrarengiz ışıkların sebebini açıkladı
- Öğrenci derse gelmezse öğretmenin ücreti kesiliyor!
- İBB'ye ait halk ekmek büfesi alev alev yandı